Salmón en Airfryer Cosori: receta fácil y saludable

El salmón en Airfryer Cosori es de esas recetas que empiezas haciendo “por probar” y acabas repitiendo todas las semanas. Se prepara en nada, no deja la cocina hecha un desastre y el resultado es justo lo que buscas cuando quieres comer bien sin complicarte: salmón jugoso por dentro, dorado por fuera y con un sabor espectacular.

La airfryer es perfecta para este pescado porque controla muy bien el calor. El salmón es delicado y pasarse de cocción es facilísimo, pero con la Cosori el aire caliente circula de forma uniforme y consigue ese punto perfecto sin necesidad de usar apenas aceite. Ideal si vas con prisas o simplemente no te apetece cocinar durante horas.

Además, es una opción muy top a nivel nutricional. El salmón aporta proteínas de calidad, grasas saludables y es saciante, así que funciona genial tanto para una comida ligera como para una cena rápida que no se te haga pesada.

Ingredientes (para 2 personas)

2 lomos de salmón fresco

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta negra

Limón (opcional)

Especias al gusto (ajo en polvo, eneldo, pimentón, hierbas…)

Cómo preparar salmón en Airfryer Cosori

Empieza secando bien los lomos de salmón con papel de cocina. Parece un detalle sin importancia, pero ayuda mucho a que el pescado se dore mejor y no quede blando o “hervido”. Una vez seco, pincélalo ligeramente con aceite por ambos lados. Añade sal, pimienta y las especias que más te gusten. Aquí puedes variar según el día: eneldo si te apetece algo más fresco, pimentón si lo quieres más potente o simplemente sal y pimienta si eres de sabores clásicos. Un chorrito de limón también le queda genial. Precalienta la Airfryer Cosori a 180 ºC durante unos 3 minutos. Coloca los lomos en la cesta, mejor con la piel hacia abajo, y dejando un poco de espacio entre ellos para que el aire circule bien. Programa 8 minutos a 180 ºC. Cuando termine, revisa el punto. Si te gusta más hecho, añade 1 o 2 minutos extra, pero sin pasarte. El salmón sigue cocinándose un poco al sacarlo, así que mejor quedarse corto que seco. El resultado ideal es un interior jugoso, ligeramente rosado, y una superficie dorada y apetecible. Déjalo reposar un minuto y listo para servir.

Trucos para que quede de diez

Si los lomos son gruesos, baja la temperatura a 170 ºC y alarga un par de minutos.

No amontones el pescado : es mejor hacer dos tandas que meter todo junto.

Puedes añadir unas rodajas finas de limón encima para darle aroma sin tapar el sabor.

Más ideas para preparar salmón sin aburrirte

Si te encanta el salmón, hay muchas formas rápidas de cocinarlo según el tiempo y las ganas que tengas. Para días de máxima pereza, el Salmón al microondas fácil es sorprendentemente práctico y queda mejor de lo que imaginas.

Si quieres algo más especial pero sin complicarte demasiado, el Salmón con salsa de mango es perfecto para salir de la rutina con un toque dulce y fresco. Y si buscas un entrante rápido, vistoso y sin cocina, los Rollitos de salmón ahumado son un acierto seguro.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 15 minutos

Porciones: 2

Información nutricional (aprox. total): 520 kcal

Tipo de cocina: Saludable / Mediterránea

Tipo de comida: Plato principal

Una receta rápida, resultona y perfecta para esos días en los que quieres comer bien sin pensar demasiado. El típico plato que guardas y repites porque sabes que nunca falla