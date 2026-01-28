Roscón de San Valero: receta tradicional paso a paso del roscón de Zaragoza

El roscón de San Valero es uno de los postres más típicos de Zaragoza y de Aragón. El día 29 de enero, día de San Valero, es el día donde se consume, siendo típico comerlo en familia o con amigos, normalmente acompañado de chocolate caliente. Este dulce se asemeja mucho al roscón de Reyes, aunque tiene sus características propias: la masa es más simple, se aromatiza con cítricos e, incluso, en muchas ocasiones se puede encontrar relleno de nata. En el siguiente artículo, en el que te voy a dar los pasos para prepararlo para conseguir un resultado tierno, fragante y fiel a la tradición.

Ingredientes (para un roscón grande)

500 g de harina de fuerza

100 g de azúcar

100 ml de leche entera templada

100 g de mantequilla a temperatura ambiente

2 huevos tamaño M

25 g de levadura fresca de panadería

Ralladura de 1 naranja

Ralladura de 1 limón

2 cucharadas de agua de azahar

1 pizca de sal

Para decorar

1 huevo batido

Fruta confitada al gusto

Azúcar humedecido (azúcar con unas gotas de agua)

Opcional para el relleno

500 ml de nata para montar (mín. 35% MG)

50 g de azúcar glas

Elaboración paso a paso

Activar la levadura

Disuelve la levadura fresca en la leche templada junto con una cucharada del azúcar. Deja reposar unos 10 minutos, hasta que empiece a espumar ligeramente. Mezclar los ingredientes. En un bol grande, coloca la harina tamizada y forma un hueco en el medio . Echa también el azúcar restante, la sal, los huevos ligeramente batidos, la ralladura de naranja y limón, el agua de azahar y la mezcla de leche con levadura.

Amasado inicial

Vamos a mezclar los ingredientes hasta que obtenga una masa homogénea. Amasar 5–7 minutos a mano o con amasadora, hasta que empiece a estar elástica. Incorpora igualmente la mantequilla. Cuando la masa es el á stica , a ñ adir la mantequilla poco a poco, a dados pequeños. Seguir amasando hasta que la masa esté suave, lisa , y casi no se le quede pegada a las manos. Este paso es clave para lograr un roscón tierno. Primer levado

Forma una bola, colócala en un bol ligeramente engrasado y cúbrela con un paño o film. Deja levar en un lugar templado durante 1½–2 horas, hasta que doble su volumen. Formar el roscón

Desgasifica la masa suavemente y haz un agujero en el centro con los dedos. Ve estirando con cuidado hasta formar un aro grande. Colócalo sobre una bandeja con papel de horno. Segundo levado

Cubre de nuevo y deja reposar entre 45 y 60 minutos, hasta que vuelva a crecer visiblemente. Decoración y horneado

Pinta el roscón con huevo batido. Decora con fruta confitada y montoncitos de azúcar humedecido. Hornea a 180 °C, con calor arriba y abajo, durante 18–22 minutos, hasta que esté dorado. Enfriado y relleno (opcional)

Deja enfriar completamente sobre una rejilla. Si lo deseas, córtalo por la mitad y rellénalo con nata montada con azúcar glas.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 40 minutos

Tiempo de levado: 2 horas y 30 minutos (aprox.)

Tiempo de cocción: 20 minutos

Tiempo total: unas 3 horas y 30 minutos

Porciones: 8–10 raciones

Información nutricional (aprox. roscón completo, sin relleno):

Calorías totales: ≈ 2.700 kcal

Hidratos de carbono: ≈ 360 g

Grasas: ≈ 110 g

Proteínas: ≈ 65 g

Tipo de cocina: Cocina tradicional aragonesa

Tipo de comida: Repostería / Dulce festivo