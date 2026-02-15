Esta es la comida favorita de Bad Bunny típica de Puerto Rico: el plato fácil y barato que vas a querer repetir

El plato fácil y barato que vas a querer repetir es la comida favorita de Bad Bunny típica de Puerto Rico. El cantante que se ha convertido en uno de los más destacados de estos días se ha convertido en una sensación. No sólo todo el mundo quiere imitar su estilo o cantar sus canciones, también quieren comer lo que ha hecho de este hombre toda una sensación.

La realidad es que tenemos que empezar a tener algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Con la llegada de una serie de novedades que pueden ser esenciales, tocará ver qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. La comida es un elemento que nos marca, desde que somos pequeños, esos primeros sabores o esas recetas de la abuela que se convirtieron en un símbolo. Bad Bunny puede tener acceso a los mejores cocineros del mundo, pero sigue rindiéndose ante lo más básico que puede ser lo más delicioso.

La comida favorita de Bad Bunny es típica de Puerto Rico

Puerto Rico puede convertirse en uno de los lugares más visitados del mundo, en especial, después de la novedad que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente, podemos descubrir todo un mundo de lugares y de sabores.

Las recetas típicas de un lugar que quizás acaba de aparecer en el mapa, pueden acabar siendo lo que nos descubrirá una gama de sabores que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Una combinación de ingredientes que podemos descubrir gracias a un Bad Bunny que acabará siendo el que nos hará probar un plato fácil de preparar y además barato. Los inicios de este cantante fueron de lo más humildes, hasta llegar a este momento en el que realmente se ha convertido en una estrella internacional.

Este plato le debe recordar aquellos tiempos en los que había mucho amor en la mesa, aunque no necesariamente era la de un cantante profesional. Esta receta la podemos preparar siempre que queramos y es un buen básico para estos días.

El plato típico y barato que no vas a parar de preparar

El chef José Antonio es uno de los expertos en cocina de Puerto Rico que nos explica lo que podemos conseguir con la ayuda de unos ingredientes básicos. Si estás pensando en conseguir una de esas recetas que destacan y que hace las delicias de Bad Bunny o de cualquiera que quiera preparar un plato rápido y delicioso que guste a toda la familia.

Si quieres iniciarte en la cocina de este país en un abrir y cerrar de ojos, no dudes en hacer un plato que nos explica con pelos y señales este famoso cocinero en redes sociales:

Ingredientes

3 cdas. de aceite

¼ taza de sofrito

4 cdas. de salsa de tomate

4 latas de salchichas Carmela (u otra marca de tu preferencia)

½ taza del caldo de las salchichas

1 cda. de sal (o al gusto)

1 cubito de pollo

1 sobre de sazón con culantro y achiote

2 tazas de agua

2 ½ tazas de arroz

Preparación

Calienta el aceite en una olla mediana a fuego medio. Sofríe el sofrito y la salsa de tomate por 2–3 minutos, hasta que suelten su aroma. Añade las salchichas cortadas en rodajas y sofríe un par de minutos junto con el sofrito. Agrega el caldo de las salchichas, el cubito de pollo, el sobre de sazón y la sal. Incorpora el agua y deja que la mezcla hierva. Añade el arroz previamente enjuagado y mezcla bien para distribuir el sazón. Cocina a fuego medio-alto hasta que el agua se consuma (sin tapar). Una vez seco, baja el fuego, tapa y deja cocinar a fuego lento por 20–25 minutos, hasta que el arroz esté blando y granoso. Mueve suavemente con un tenedor antes de servir.

Opcional

Añade pimientos morrones, aceitunas o alcaparras para un sabor más criollo.

Acompaña con amarillos fritos, aguacate fresco, ensalada de coditos o muslitos de pollo fritos.

Preparar el sofrito es más fácil de lo que parece y con una simple combinación de ingredientes que tenemos en casa podemos conseguir un buen básico. Esta receta demuestra lo más básico de una cocina que tiene una gran variedad de elementos que pueden destacar en estos días en los que todo puede ser posible. Empieza a preparar esta delicia que es la favorita de Bad Bunny.