Bad Bunny es el hombre del momento y prueba de ello es que su nombre ha copado numerosos titulares en todas las cabeceras del mundo en las últimas horas. Sabido era que Benito -así es como se llama- sería la estrella invitada para actuar en el Halftime Show 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en California, en el partido entre los Seattle Seahawks -los vencedores- contra los New England Patriots. Desde que se subiera al escenario en el terreno de juego, los vídeos de su show no han dejado de circular por las redes sociales, menos por la suya. Y es que, pese a su éxito, el artista ha preferido no presumir de ello en su perfil personal, donde no ha dejado ningún tipo de rastro y donde ha hecho un curioso movimiento en las últimas horas.

Bad Bunny elimina su rastro de redes sociales

Son muchos los artistas los que eliminan o archivan sus publicaciones de Instagram, así como su foto de perfil, para anunciar que dan comienzo a una nueva etapa en su carrera -véase el ejemplo de Quevedo-. Sin embargo, lo cierto es que el ex de Kendall Jenner comienza pronto su gira Europea -con parada en España- en los próximos meses. De hecho, la venta de entradas fue todo un éxito hasta tal punto que tuvo que ampliar fechas en Madrid.

Por ello es cuanto menos extraño que el cantante puertorriqueño haya decidido borrar todas las imágenes que había publicado y hacer unfollow todas -y pocas- personas que seguía. Eso sí, el artista sigue contando con los más de 53 millones de usuarios que le siguen cada día.

La camiseta de Bad Bunny para la Super Bowl. (Foto: Gtres)

¿Estrategia de Marketing?

Desde que Bad Bunny se subiera al escenario en la Super Bowl, su imagen no ha dejado de dejar mensajes -así como las canciones que escuchó para el show-. Sin embargo, y más allá de su movimiento en redes sociales, el look de Benito ha sido uno de los titulares más destacados. ¿El motivo? el de Puerto Rico optó por lucir un total look de Zara, un guiño a la moda made in Spain en vísperas a su gira en nuestro país.

Lo más destacado fue sin duda su camiseta con el número 64, donde se podía leer Ocasio -su apellido y el de su madre, que casualmente nació en 1994-. Hasta el momento, y como no podía ser de otra manera, son muchas las teorías que han circulado en el universo 2.0 sobre su estilismo. Según deslizan sus seguidores, también podría ser un guiño a su tío fallecido, luciendo el número que su familiar llevaba en su equipación cuando fue jugador de fútbol americano -la teoría que cobra más fuerza-. Y no solo esa. Otra especulación que se ha destacado en las últimas horas es que en 2023, su álbum Un Verano Sin Ti fue el primer disco español nominado Álbum del Año en la 64ª edición de los Grammy.