El total de look de Bad Bunny para su actuación en la Super Bowl ha dado mucho de qué hablar. El artista puertorriqueño ha apostado por un estilismo made in Spain y, concretamente, por la firma española más exitosa por antonomasia: Zara. El artista sorprendió en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, con un outfit similar a las equipaciones de futbol americano de camiseta de linebacker, pantalones chinos, camisa, corbata y zapatillas adidas.

El mensaje que escondía el look de Bad Bunny

Sabido es que Bad Bunny es un artista revolucionario. También en la moda, pues hace solo unos días marcó un antes y un después en la industria textil al lucir, para recoger sus tres Grammy, un traje de Schiaparelli. Sin embargo, para su show en la Super Bowl ha dejado atrás las extravagancias y el lujo para apostar por la comodidad. Aunque en esta actuación ha llevado por bandera sus orígenes y la música latinoamericana, lo cierto es que su ropa ha dictado sentencia y, a escasos meses de sus conciertos en España, ha querido rendir homenaje al país con un look de Zara y al alcance de muchos.

La camiseta de Bad Bunny para la Super Bowl. (Foto: Gtres)

Sin embargo, de todo el total white look, lo más destacado ha sido la camiseta, de la firma de Amancio Ortega, donde se puede leer Ocasio -su apellido, Benito Antonio Martínez Ocasio- junto al número 64. Como no podía ser de otra manera, y horas después de su show, las teorías no han dejado de circular en redes sobre el mensaje que esconde su estilismo.

La primera de ellas, según apuntan muchos fans, el 64 podría tratarse del año de nacimiento de su madre -1964-, Lysaurie Ocasio. Sin embargo no ha sido la única hipótesis. Según deslizan sus seguidores, también podría ser un guiño a su tío fallecido, luciendo el número que su familiar llevaba en su equipación cuando fue jugador de fútbol americano -la teoría que cobra más fuerza-.

La camiseta de Bad Bunny para la Super Bowl. (Foto: Gtres)

Sin embargo, el 64 también podría tener una referencia musical de su trayectoria. Otra especulación que se ha destacado en las últimas horas es que en 2023, su álbum Un Verano Sin Ti fue el primer disco español nominado Álbum del Año en la 64ª edición de los Grammy. Un significativo mensaje del que Zara no ha dado explicaciones, a diferencia de con el nombre.

Su mensaje a los trabajadores de Zara

El look de Benito no solo ha desconcertado al mundo entero, sino que este 9 de febrero, los trabajadores de la central de Inditex en Arteixo, A Coruña, se han encontrado en su puesto a primera hora de la mañana un detalle por parte del artista, una réplica de su camiseta con una nota: «Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron en esto. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto!».

El número de la camiseta podría esconder un mensaje familiar. (Foto: Gtres)

Y no solo eso. En la etiqueta de la camiseta pone una fecha: 02.08.2026 -2 de agosto de 2026-. ¿Será cuando el artista visite las oficinas de Inditex? ¿Qué quieren decir los números del regalo de Benito a los trabajadores de la empresa de Amancio Ortega?