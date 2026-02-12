La actualidad televisiva y musical ha vivido uno de sus momentos más comentados tras la inesperada confesión de Cayetano Martínez de Irujo en pleno directo de Todo es mentira este 12 de febrero. El aristócrata dejó sin palabras a Risto Mejide y a los colaboradores este jueves al preguntar, con total naturalidad, quién era Bad Bunny, justo cuando el artista puertorriqueño acapara titulares internacionales por su actuación reivindicativa en la Super Bowl y sus críticas políticas a Donald Trump. La incredulidad en el plató fue inmediata: risas, bromas y caras de asombro acompañaron la escena mientras el presentador insistía en que «ahora mismo está flipando toda España», consciente del contraste entre la fama global del cantante y el desconocimiento del invitado.

El momento, que rápidamente se volvió viral, se volvió aún más surrealista cuando surgió la confusión entre Bad Bunny y Bugs Bunny, el icónico personaje de dibujos animados. Aunque Cayetano admitió que el nombre le sonaba gracias a su hija -seguidora del artista-, se mantuvo firme en su postura: no sabía quién era ni conocía su música. La reacción generó un pequeño terremoto en el plató, donde algunos colaboradores bromearon diciendo que aquello era «casi un pecado mortal», reflejando hasta qué punto el cantante es considerado hoy un fenómeno cultural global difícil de ignorar.

Cayetano Martínez de Irujo en ‘Todo es mentira’. (Foto: Gtres)

La escena también puso sobre la mesa un evidente choque generacional y cultural. Mientras Bad Bunny representa una de las figuras más influyentes de la música actual, símbolo del pop urbano latino y de un discurso identitario cada vez más visible, Cayetano encarnó en ese instante la desconexión de ciertos sectores con las nuevas corrientes musicales dominantes. Esa diferencia, lejos de generar tensión, se transformó en uno de los momentos televisivos más comentados del día, demostrando cómo la espontaneidad sigue siendo uno de los ingredientes más eficaces para captar la atención del público.

El contexto amplificó aún más el impacto del episodio. La actuación del cantante en la Super Bowl, vestido de Zara y cargada de mensajes de empoderamiento latino, ya había generado debate internacional e incluso críticas desde sectores conservadores estadounidenses. Además, días antes, el artista había aprovechado su discurso en los Grammy para cuestionar las políticas migratorias del presidente Trump, consolidando su imagen como figura artística y política al mismo tiempo. Que justo en ese momento alguien preguntara en televisión quién era él resultó, para muchos espectadores, casi inconcebible.

Cayetano Martínez de Irujo en ‘Todo es mentira’. (Foto: Gtres)

Sea como fuere, lo cierto es que Cayetano Martínez de Irujo acudió al plató de Todo es mentira para analizar la actualidad política en España, interviniendo desde la conocida «silla del pueblo» y centrando parte de su discurso en asuntos de actualidad como el llamado caso Koldo y el clima político del país. En medio de ese debate serio y cargado de opiniones, el programa vivió un giro inesperado cuando la conversación derivó hacia la cultura popular, momento en el que el aristócrata sorprendió a todos con una pregunta que descolocó al presentador y a los colaboradores.