Queque de manzana: receta casera esponjosa y muy fácil

El secreto de un buen queque de manzana: miga tierna y aroma de hogar

Pocos bizcochos consiguen evocar esa sensación reconfortante de tarde de domingo en familia como un buen queque de manzana recién horneado. La fruta al fundirse lentamente con la masa durante la cocción, libera sus azúcares naturales y deja pequeñas pepitas de jugosidad en cada bocado, evitando que la miga resulte seca o pesada. A diferencia de los pasteles recargados, este dulce clásico destaca por su sencillez, donde el protagonismo absoluto recae sobre ingredientes básicos de despensa y unas buenas manzanas bien maduras.

Conseguir una textura de esas que se deshacen en la boca y dejan un rastro sutil de canela, no requiere artes oscuras ni utensilios profesionales caros. El verdadero truco reside en saber mimar el aireado de los huevos y entender que las prisas nunca casan bien con la repostería casera.

Ingredientes

3 manzanas (las variedades reineta o golden funcionan de maravilla).

250 gramos de harina de trigo común.

200 gramos de azúcar blanco o Moreno.

3 huevos camperos de tamaño grande.

100 mililitros de aceite de girasol o mantequilla derretida.

120 mililitros de leche entera a temperatura ambiente.

1 sobre (16 gramos) de levadura química en polvo (tipo Royal).

Una pizca de sal y una cucharadita de canela molida.

Ralladura de medio limón.

Cómo hacer queque de manzana paso a paso

Comienza encendiendo el horno a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo, asegurándote de que alcanza la temperatura idónea mientras preparas la masa. Engrasa un molde redondo desmontable con un poco de mantequilla y espolvorea una fina capa de harina, sacudiendo el exceso para que el bizcocho desmolde sin resistencia más tarde. Pela dos de las manzanas, descorazónalas y córtalas en dados pequeños; reserva la tercera manzana cortada en láminas finas en forma de media luna para decorar la superficie al final. En un bol amplio, rompe los huevos y añádeles el azúcar junto con la pizca de sal. Bate con energía empleando unas varillas eléctricas durante varios minutos hasta que la mezcla triplique su volumen, adquiriendo un tono blanquecino y espumoso. Este paso es fundamental para que el bizcocho gane altura de manera natural sin apelmazarse. Incorpora el aceite de girasol en hilo fino sin dejar de remover a velocidad baja, seguido de la leche y la ralladura de limón. Tamiza la harina junto con la levadura química y la canela molida, integrándola con movimientos envolventes y suaves utilizando una espátula de silicona para no perder el aire ganado en los huevos. Cuando la masa muestre una textura lisa y uniforme, añade los dados de manzana troceada y revuelve con delicadeza para que se distribuyan por todo el interior. Vierte la mezcla en el molde preparado previamente. Coloca las láminas de manzana reservadas en la superficie formando círculos concéntricos y espolvorea una cucharada extra de azúcar por encima para lograr una costra dorada y crujiente al hornearse. Introduce en el horno a media altura y hornea durante cuarenta y cinco minutos. Comprueba la cocción pinchando el centro con un palillo; si sale limpio, retira el queque y déjalo reposar diez minutos antes de desmoldar sobre una rejilla.

Si te apasiona exprimir las virtudes de esta fruta en la cocina, puedes explorar otras ideas ligeras como un refrescante batido de pepino y manzana para las mañanas calurosas, sorprender a tus invitados con una elaborada tarta de manzana con hojaldre y crema pastelera de Eva Arguiñano o preparar un entrante original y crujiente con esta ensalada de apio y manzana.

Trucos para que salga perfecto

Temperatura de los ingredientes: Saca los huevos y la leche de la nevera un buen rato antes de empezar. Los elementos fríos cortan el batido y dificultan que la levadura actúe con la misma fuerza en el horno.

El tipo de manzana: Las manzanas ácidas o firmes aguantan mejor la cocción sin deshacerse en exceso, aportando un contraste delicioso frente al dulzor de la miga.

Sin prisas al abrir el horno: Evita abrir la puerta durante los primeros treinta minutos de horneado; un cambio brusco de temperatura corriente de aire puede hacer que el queque se baje de golpe.

Variantes de la receta

Este bizcocho admite múltiples adaptaciones según los gustos de casa o lo que guardes en la despensa. Es muy común sustituir la mitad de la harina blanca por harina integral de espelta para conseguir una textura más rústica, o incorporar un puñado de nueces troceadas y pasas maceradas en ron junto con los dados de manzana para sumar complejidad al perfil de sabores.

Cómo conservar el queque

Guarda las porciones sobrantes bajo una campana de cristal o dentro de un recipiente hermético una vez que se hayan enfriado por completo.

Información nutricional

Por cada ración estimada de 110 gramos de queque de manzana:

Calorías: 285 kcal

Proteínas: 5 g

Grasas totales: 11 g (de las cuales saturadas: 2 g)

Hidratos de carbono: 42 g

Ficha técnica y suplementaria

Tiempo de preparación: 20 minutos.

Tiempo de cocción: 45-50 minutos.

Porciones: 8 raciones.

Información nutricional estimada: 285 kcal por ración.

Tipo de cocina: Repostería tradicional casera.

Tipo de comida: Desayuno, merienda o postre.