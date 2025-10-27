Puré de castañas al estilo Karlos Arguiñano

El puré de castañas es uno de esos platos que huelen a otoño, a chimenea y a cocina casera. Inspirado en el estilo cercano y sencillo de Karlos Arguiñano, esta receta demuestra que con pocos ingredientes se pueden lograr sabores sorprendentes. Es cremosa, suave y con un toque dulce natural, perfecta tanto para acompañar un buen asado como para servir de postre templado en los días fríos.

Ingredientes

500 g de castañas frescas

400 ml de leche entera (puedes usar vegetal si lo prefieres)

1 hoja de laurel

1 pizca de sal

1 cucharada de mantequilla

Un chorrito de nata líquida (opcional, para darle más suavidad)

Azúcar, miel o esencia de vainilla (solo si lo preparas en versión dulce)

Preparación paso a paso

Preparar las castañas.

Haz un pequeño corte en forma de cruz en la base de cada castaña. Es un truco infalible para que no revienten al cocerse y se puedan pelar sin dificultad. Cocer las castañas.

Ponlas en una cazuela con agua y una hoja de laurel. Deja que hiervan unos 20 minutos. Cuando veas que la piel empieza a soltarse, ya están listas para pelar. Pelarlas con paciencia.

Escúrrelas y, mientras estén templadas, quítales la cáscara y la piel interior. Es un proceso algo entretenido, pero vale la pena: cuanto más limpias queden, más fino será el puré. Cocer en leche.

Coloca las castañas peladas en un cazo con la leche, una pizca de sal y, si te apetece una versión dulce, añade azúcar o vainilla. Cuece todo a fuego bajo durante 15 minutos, removiendo de vez en cuando para que no se pegue. Triturar hasta obtener un puré.

Retira el laurel y tritura con batidora. Si la mezcla te queda demasiado espesa, agrega un poco más de leche o un chorrito de nata líquida. Añadir el toque final.

Incorpora la mantequilla y remueve bien hasta que se derrita por completo. Ajusta el punto de sal o de azúcar según el uso que vayas a darle.

Sugerencias del chef

Karlos Arguiñano suele decir que la clave está en disfrutar del proceso, y este puré es perfecto para eso. Puedes servirlo como guarnición de carnes, aves o caza, ya que combina muy bien con sabores intensos. Si prefieres hacerlo postre, añade miel, canela o un poco de chocolate negro rallado: queda delicioso.

Para una versión más ligera, usa leche desnatada y reduce la mantequilla. Si te gusta con textura rústica, deja algunos trocitos de castaña sin triturar; si prefieres algo más fino, pásalo por un colador.

Además de sabroso, este puré es nutritivo y saciante. Las castañas aportan energía de forma saludable, mucha fibra y minerales como el magnesio y el potasio.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 45 minutos

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Española tradicional

Tipo de comida: Guarnición o postre, según se prepare

Información nutricional (por ración):

Calorías: alrededor de 220 kcal

Grasas: 6 g

Hidratos de carbono: 38 g

Proteínas: 3 g

Fibra: 5 g