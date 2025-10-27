Puré de castañas al estilo Karlos Arguiñano
Descubre cómo preparar un delicioso puré de castañas al estilo de Karlos Arguiñano. Una receta fácil, cremosa y perfecta para acompañar carnes o disfrutar como guarnición otoñal.
Receta de castañas con leche y canela
Receta de castañas al microondas
Castañas asadas al horno
El puré de castañas es uno de esos platos que huelen a otoño, a chimenea y a cocina casera. Inspirado en el estilo cercano y sencillo de Karlos Arguiñano, esta receta demuestra que con pocos ingredientes se pueden lograr sabores sorprendentes. Es cremosa, suave y con un toque dulce natural, perfecta tanto para acompañar un buen asado como para servir de postre templado en los días fríos.
Ingredientes
Preparación paso a paso
- Preparar las castañas.
Haz un pequeño corte en forma de cruz en la base de cada castaña. Es un truco infalible para que no revienten al cocerse y se puedan pelar sin dificultad.
- Cocer las castañas.
Ponlas en una cazuela con agua y una hoja de laurel. Deja que hiervan unos 20 minutos. Cuando veas que la piel empieza a soltarse, ya están listas para pelar.
- Pelarlas con paciencia.
Escúrrelas y, mientras estén templadas, quítales la cáscara y la piel interior. Es un proceso algo entretenido, pero vale la pena: cuanto más limpias queden, más fino será el puré.
- Cocer en leche.
Coloca las castañas peladas en un cazo con la leche, una pizca de sal y, si te apetece una versión dulce, añade azúcar o vainilla. Cuece todo a fuego bajo durante 15 minutos, removiendo de vez en cuando para que no se pegue.
- Triturar hasta obtener un puré.
Retira el laurel y tritura con batidora. Si la mezcla te queda demasiado espesa, agrega un poco más de leche o un chorrito de nata líquida.
- Añadir el toque final.
Incorpora la mantequilla y remueve bien hasta que se derrita por completo. Ajusta el punto de sal o de azúcar según el uso que vayas a darle.
Sugerencias del chef
Karlos Arguiñano suele decir que la clave está en disfrutar del proceso, y este puré es perfecto para eso. Puedes servirlo como guarnición de carnes, aves o caza, ya que combina muy bien con sabores intensos. Si prefieres hacerlo postre, añade miel, canela o un poco de chocolate negro rallado: queda delicioso.
Para una versión más ligera, usa leche desnatada y reduce la mantequilla. Si te gusta con textura rústica, deja algunos trocitos de castaña sin triturar; si prefieres algo más fino, pásalo por un colador.
Además de sabroso, este puré es nutritivo y saciante. Las castañas aportan energía de forma saludable, mucha fibra y minerales como el magnesio y el potasio.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 45 minutos
Porciones: 4 personas
Tipo de cocina: Española tradicional
Tipo de comida: Guarnición o postre, según se prepare
Información nutricional (por ración):
Calorías: alrededor de 220 kcal
Grasas: 6 g
Hidratos de carbono: 38 g
Proteínas: 3 g
Fibra: 5 g