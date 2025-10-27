Recetas fáciles

Puré de castañas al estilo Karlos Arguiñano

Castañas en puré
puré de castañas.
Descubre cómo preparar un delicioso puré de castañas al estilo de Karlos Arguiñano. Una receta fácil, cremosa y perfecta para acompañar carnes o disfrutar como guarnición otoñal.

El puré de castañas es uno de esos platos que huelen a otoño, a chimenea y a cocina casera. Inspirado en el estilo cercano y sencillo de Karlos Arguiñano, esta receta demuestra que con pocos ingredientes se pueden lograr sabores sorprendentes. Es cremosa, suave y con un toque dulce natural, perfecta tanto para acompañar un buen asado como para servir de postre templado en los días fríos.

Ingredientes

  • 500 g de castañas frescas
  • 400 ml de leche entera (puedes usar vegetal si lo prefieres)
  • 1 hoja de laurel
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharada de mantequilla
  • Un chorrito de nata líquida (opcional, para darle más suavidad)
  • Azúcar, miel o esencia de vainilla (solo si lo preparas en versión dulce)

    • Preparación paso a paso

    1. Preparar las castañas.
      Haz un pequeño corte en forma de cruz en la base de cada castaña. Es un truco infalible para que no revienten al cocerse y se puedan pelar sin dificultad.Castañas, puré
    2. Cocer las castañas.
      Ponlas en una cazuela con agua y una hoja de laurel. Deja que hiervan unos 20 minutos. Cuando veas que la piel empieza a soltarse, ya están listas para pelar.
    3. Pelarlas con paciencia.
      Escúrrelas y, mientras estén templadas, quítales la cáscara y la piel interior. Es un proceso algo entretenido, pero vale la pena: cuanto más limpias queden, más fino será el puré.
    4. Cocer en leche.
      Coloca las castañas peladas en un cazo con la leche, una pizca de sal y, si te apetece una versión dulce, añade azúcar o vainilla. Cuece todo a fuego bajo durante 15 minutos, removiendo de vez en cuando para que no se pegue.
    5. Triturar hasta obtener un puré.
      Retira el laurel y tritura con batidora. Si la mezcla te queda demasiado espesa, agrega un poco más de leche o un chorrito de nata líquida.
    6. Añadir el toque final.
      Incorpora la mantequilla y remueve bien hasta que se derrita por completo. Ajusta el punto de sal o de azúcar según el uso que vayas a darle.

    Sugerencias del chef

    Karlos Arguiñano suele decir que la clave está en disfrutar del proceso, y este puré es perfecto para eso. Puedes servirlo como guarnición de carnes, aves o caza, ya que combina muy bien con sabores intensos. Si prefieres hacerlo postre, añade miel, canela o un poco de chocolate negro rallado: queda delicioso.

    Para una versión más ligera, usa leche desnatada y reduce la mantequilla. Si te gusta con textura rústica, deja algunos trocitos de castaña sin triturar; si prefieres algo más fino, pásalo por un colador.

    Además de sabroso, este puré es nutritivo y saciante. Las castañas aportan energía de forma saludable, mucha fibra y minerales como el magnesio y el potasio.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 45 minutos

    Porciones: 4 personas

    Tipo de cocina: Española tradicional

    Tipo de comida: Guarnición o postre, según se prepare

    Información nutricional (por ración):

    Calorías: alrededor de 220 kcal

    Grasas: 6 g

    Hidratos de carbono: 38 g

    Proteínas: 3 g

    Fibra: 5 g

