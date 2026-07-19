Cómo hacer pollo hervido: tiempos de cocción, trucos y recetas

El pollo hervido suele tener una fama injusta. Muchos lo asocian a dietas de hospital o a ese plato insípido que uno prepara solo cuando el cuerpo pide tregua tras algún exceso. Sin embargo, si tratas la pieza con respeto, el resultado puede ser la base de una cocina increíblemente versátil. No se trata simplemente de meter la carne en agua y esperar; el arte del hervido reside en el control de la temperatura y en la calidad del caldo resultante. Una vez dominas esta técnica, te das cuenta de que el pollo cocido es el comodín definitivo para ensaladas, salpicones o para darle profundidad a un Arroz con pollo de la abuela hecho con mimo.

Ingredientes

Para que el pollo tenga sabor propio, no te limites al agua y la sal. Necesitas un par de pechugas o muslos limpios, una cebolla partida por la mitad, una zanahoria, un tallo de apio, un puerro bien lavado y un par de dientes de ajo machacados. Unas bayas de pimienta negra y una hoja de laurel elevarán el conjunto. El agua debe ser fría al empezar para que, a medida que sube la temperatura, los jugos del pollo se infundan en el líquido, creando un caldo rico y sustancioso.

Cómo hacer pollo hervido paso a paso

Coloca el pollo en una olla profunda. Cubre con agua fría hasta que sobrepase la carne unos dos o tres centímetros. Lleva a ebullición suave, sin prisa. En cuanto empiece a soltar esa espuma grisácea, son impurezas de la proteína, retírala con una espumadera. Es un paso clave para que el caldo final sea cristalino. Añade los vegetales y reduce el fuego al mínimo. Para pechugas, con 15 o 20 minutos suele bastar. Si usas piezas con hueso, como muslos, prolonga la cocción a unos 30 o 40 minutos para asegurar que la carne se desprenda sin esfuerzo.

Trucos para que salga perfecto

El mayor enemigo del pollo cocido es la sobre cocción. Una pechuga pasada se vuelve fibrosa, como serrín. Si buscas la textura perfecta para deshebrar, retira la olla del fuego cuando el centro del pollo alcance los 74 °C y déjalo reposar dentro del caldo unos minutos. Ese calor residual termina el trabajo con delicadeza. Otra clave: no tires el líquido. Ese caldo es oro líquido. Si no lo usas en el momento, congélalo. Te servirá para darle cuerpo a una salsa o incluso para glasear unos Muslos de pollo al horno y potenciar su sabor cuando quieras variar el menú.

Variantes de la receta

Puedes transformar el perfil aromático cambiando los vegetales del caldo. Si buscas algo más vibrante, añade jengibre fresco y una rama de citronela; tendrás una base perfecta para sopas asiáticas. También puedes infusionar el agua con hierbas mediterráneas como tomillo o estragón. Si el cuerpo te pide algo más contundente, después de hervido, el pollo admite transformaciones increíbles. Un toque de sartén con especias y un chorrito de dulzor, similar a un Pollo a la miel, puede convertir unas pechugas que parecen aburridas en el plato estrella de la semana.

Con qué acompañar el pollo hervido

Este pollo es un lienzo en blanco. Una ensalada de patata con mayonesa casera, mostaza antigua y pepinillos es un clásico que nunca falla. También funciona de maravilla sobre una cama de quinoa, aguacate y vinagreta de lima, aprovechando la suavidad de la carne. Si prefieres algo caliente, desmenúzalo sobre una crema de verduras o intégralo en unos tacos con un buen pico de gallo. Su neutralidad es su mayor virtud; absorbe los sabores de lo que le pongas al lado.

Cómo conservar el pollo hervido

Si lo vas a consumir en los próximos tres días, guárdalo dentro de un recipiente hermético sumergido en un poco de su propio caldo. Esto evita que la carne se seque en la nevera. Si decides congelarlo, hazlo ya deshebrado, en porciones pequeñas. Así, cuando tengas prisa, solo tendrás que descongelar la cantidad justa y añadirla a tus sofritos o ensaladas.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 10 minutos.

Tiempo de cocción: 25-35 minutos.

Porciones: 4 personas.

Calorías: Aproximadamente 165 kcal por ración de 100g de pechuga hervida.

Tipo de cocina: Casera / Saludable.

Tipo de comida: Principal o base para otras elaboraciones.

El pollo hervido no es un plato triste; es un recurso de cocina inteligente que te ahorra tiempo y garantiza una proteína limpia y versátil.