Pollo en salsa española: receta tradicional fácil y muy sabrosa

El pollo en salsa española es uno de esos pilares de nuestra gastronomía que reconfortan el alma nada más sentir su aroma en la cocina. Se trata de un guiso de toda la vida, de los que exigen paciencia, fuego lento y un buen trozo de pan para rebañar el plato hasta dejarlo impecable. A diferencia de una salsa para pollo fácil y rápida diseñada para un apuro entre semana, esta receta busca profundidad, un sabor intenso donde el vino y el sofrito se funden con la carne tierna.

Ingredientes

Un pollo de corral deshuesado

Cebolla

Dos dientes de ajo

Dos zanahorias

Un vino tinto de calidad

Caldo de pollo casero

Una hoja de laurel

Sal, pimienta negra recién molida

Harina

Azafrán

Si buscas variar en otros registros, el pollo en salsa de la abuela Carmen también ofrece ese aroma a hogar que tanto valoramos.

Cómo hacer pollo en salsa española paso a paso

Empieza por salpimentar los trozos de pollo y pasarlos ligeramente por harina, sacudiendo el exceso. Dóralos en una cazuela amplia con aceite de oliva virgen extra hasta que la piel tenga un color avellana profundo. Retíralos y, en ese mismo fondo cargado de sabor, pocha la cebolla, el ajo y la zanahoria cortada en rodajas finas. No tengas prisa aquí; la verdura debe estar bien caramelizada. Reincorpora el pollo a la cazuela, añade el laurel y riega con el vino tinto. Sube el fuego un momento para que evapore el alcohol y luego cúbrelo casi por completo con el caldo. Ahora baja el fuego al mínimo, tapa parcialmente y deja que el guiso baile durante cuarenta o cincuenta minutos. La salsa irá espesando por sí sola gracias a la harina y a la reducción del vino, ganando un brillo oscuro y sugerente que es el sello de identidad de esta receta. Pon a punto de sal final.

Trucos para que salga perfecto

El secreto reside en el sellado de la carne; si no queda bien dorada, el guiso carecerá de cuerpo. Tampoco escatimes con el vino, aunque si prefieres experimentar con perfiles más frescos, siempre puedes aventurarte con un pollo en salsa de piña, que juega con contrastes dulces y ácidos totalmente distintos.

Un último consejo: deja reposar el plato fuera del fuego unos quince minutos antes de servirlo. Los jugos se redistribuyen y la salsa adquiere una textura aterciopelada insuperable.

Variantes de la receta

Puedes enriquecer la salsa con unos champiñones laminados o unas patatas cascadas añadidas a mitad de la cocción, convirtiendo el guiso en un plato único. Algunos cocineros añaden un majado de almendras tostadas con un poco de ajo al final para espesar y aromatizar aún más la salsa.

Con qué acompañar este guiso

Unas patatas fritas cortadas en dados son el acompañamiento clásico que nadie rechaza, aunque un arroz blanco cocido con un diente de ajo es capaz de absorber toda esa salsa oscura con éxito. No olvides una ensalada verde sencilla para limpiar el paladar entre bocado y bocado.

Cómo conservar el pollo en salsa

Este es un plato que mejora de un día para otro. Guárdalo en un recipiente hermético en la nevera; los sabores se asientan y la carne termina de impregnarse de la salsa. Aguanta en perfecto estado tres días, y es ideal para congelar si haces cantidad suficiente.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 75 minutos.

Porciones: 4 personas.

Información nutricional: Aproximadamente 450 kcal por ración (dependiendo de la pieza del pollo).

Tipo de cocina: Española tradicional.

Tipo de comida: Plato principal.