Pez espada: las mejores recetas fáciles y saludables para cocinar en casa

El pez espada es de esos pescados que siempre quedan bien, incluso cuando no tienes muchas ganas de cocinar. Tiene una carne firme, sabrosa y nada seca, lo que lo hace perfecto para recetas rápidas, saludables y con ese punto “resultón” que apetece en el día a día. Se trata también de una opción gourmet por así decirlo, si quieres comer bien sin complicarte. Tiene proteínas de calidad, grasas saludables y combina con casi todo.

Algunas ideas para cocinar en casa

Una de las recetas sencillas, y también más frescas y ligeras, es el Pez espada con vinagreta de ajo, perejil y limón. Es una receta fácil, pero muy bien equilibrada. El ajo le da carácter, el perejil aporta aroma y el limón ese toque ácido que levanta cualquier plato. Perfecta si te gusta el pescado con sabor, pero sin salsas pesadas ni excesos. En pocos minutos tienes un plato que parece de restaurante, pero hecho en casa.

Si eres más de platos tradicionales, de los que reconfortan, el Pez espada con salsa de tomate nunca falla. La salsa de tomate elaborada poco a poco, va a combinar muy bien con la textura del pez espada. Es una receta con la que triunfarás en casa combinando con arroz, patatas cocidas o incluso pan para no dejar nada en el plato.

Para quienes no pueden resistirse a un buen rebozado, el Filete de pez espada empanado es una opción muy popular. Bien hecho, queda crujiente por fuera y jugoso por dentro. Además, usando poco aceite y una fritura rápida, sigue siendo una alternativa bastante equilibrada. Es de esas recetas que gustan a todo el mundo, incluidos los más pequeños.

Y si buscas algo rápido, ligero y sin líos, el Pez espada al limón fácil

es justo lo que necesitas. Se prepara en un momento y el resultado es un pescado tierno, con un sabor fresco y nada pesado. Ideal para cenas entre semana o para esos días en los que quieres comer bien, pero sin pasar horas en la cocina.

Información suplementaria

Tiempo de preparación:

Entre 15 y 30 minutos, según la receta y el acompañamiento.

Porciones:

Normalmente entre 2 y 4 personas, aunque es fácil adaptar las cantidades.

Información nutricional (aproximada por ración):

Calorías totales: entre 180 y 250 kcal

Alto contenido en proteínas

Bajo en hidratos de carbono

Aporta grasas saludables, especialmente omega 3