Olvídate de la sal y la pimienta: añade este condimento y tendrás patatas asadas mucho más ricas

Las patatas asadas son una de esas recetas sencillas que sirven como guarnición para acompañar carnes, pescados o huevos, pero también pueden convertirse en las protagonistas si se preparan con los ingredientes adecuados. Para que queden doradas por fuera, tiernas por dentro y llenas de sabor, en lugar de recurrir a la sal y la pimienta, existe una alternativa muy interesante: añadir romero. Este condimento les aporta un toque especial sin necesidad de utilizar muchos ingredientes.

Se puede utilizar tanto fresco como seco y mezclarlo con un poco de aceite de oliva o mantequilla para que los aromas se distribuyan adecuadamente. El secreto está en incorporarlo antes de meter las patatas en el horno, de manera que vayan absorbiendo su sabor durante la cocción. ¿El resultado? Una guarnición deliciosa y muy fácil de preparar.

Patatas asadas con romero

Para preparar estas patatas al horno necesitas 4 o 5 patatas medianas, una cucharada de mantequilla, orégano, romero y sal. Lo mejor es elegir patatas de variedad monalisa, agria o kennebec, que mantienen bien su forma y permiten conseguir un exterior dorado y crujiente, mientras que el interior queda tierno y jugoso. Lo más importante es que sean de tamaño mediano, firmes y sin golpes ni zonas verdes.

En primer lugar, lava y corta las patatas en cuadraditos. Ponlas a cocer en una olla con agua hirviendo hasta que, al pincharlas con un palillo, notes que todavía están ligeramente duras. Es importante que no lleguen a cocinarse por completo. A continuación, escúrrelas y colócalas en una bandeja apta para el horno. Añade la mantequilla, la sal, el romero y el orégano.

Mezcla bien todos los ingredientes hasta que la mantequilla se derrita y las patatas queden impregnadas de los condimentos. Por último, precalienta el horno a 180 grados e introduce la bandeja durante unos 40 minutos, o hasta que las patatas estén doraditas. ¡Y listas! Quedan deliciosas.

Estas patatas al horno se pueden utilizar como guarnición para acompañar carnes a la plancha, pollo asado, hamburguesas caseras o pescados al horno. También quedan muy bien con huevos fritos o revueltos y verduras salteadas. Otra opción es servirlas como aperitivo, acompañadas de alguna salsa, como alioli, salsa de yogur o barbacoa. Son una gran alternativa a las patatas fritas.

Salsa de yogur

Para preparar una salsa de yogur casera necesitas un yogur natural sin azúcar, una cucharada de aceite de oliva, el zumo de medio limón, un diente de ajo pequeño, una pizca de sal y un poco de perejil picado.

En primer lugar, coloca el yogur en un bol y añade el aceite de oliva y el zumo de limón. Pela y pica muy bien el ajo o rállalo para que quede integrado en la salsa. Incorpóralo junto con la sal y el perejil picado. Mezcla todos los ingredientes hasta conseguir una textura cremosa y homogénea. Después, guarda la salsa en la nevera durante unos 15 o 20 minutos para que se mezclen bien los sabores.

Beneficios para la salud

El romero es una planta perenne que pertenece a la familia de las labiadas. Se caracteriza por sus numerosas hojas estrechas y alargadas, así como por sus pequeñas flores, que pueden presentar tonalidades azuladas, blancas o rosadas. En la cocina, tiene un sabor intenso, con aromas que recuerdan al alcanfor, el pino, la nuez moscada y la lavanda; combina especialmente bien con otras hierbas aromáticas, como el tomillo y el laurel. Se utiliza como condimento para realzar el sabor de alimentos como las patatas.

En cuanto a sus beneficios para la salud, contiene antioxidantes, especialmente fenólicos, que ayudan a combatir los radicales libres. También se le atribuyen propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas, que podrían intervenir en la protección celular. Por otro lado, se ha utilizado durante siglos en infusiones para favorecer la digestión y aliviar molestias como la pesadez estomacal.