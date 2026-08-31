Los chefs expertos coinciden: cuando vayas a hervir patatas debes añadir un chorrito de vinagre al agua

Rica en hidratos de carbono complejos, vitaminas y con un bajo contenido en grasa, la patata es un alimento saludable y muy versátil que permite preparar infinidad de recetas. Contiene entre un 75 y un 80 por ciento de agua y destaca por su aporte de potasio, con unos 570 miligramos por cada 100 gramos. También proporciona vitaminas A, B1 y B3, además de ácido fólico, pequeñas cantidades de zinc y magnesio y apenas contiene grasas, alrededor de dos gramos por cada 100 gramos.

Cocidas, hervidas, asadas o preparadas al vapor y con piel, siempre que estén bien lavadas, las patatas conservan una mayor proporción de nutrientes, incluida la fibra, y además resultan más fáciles de digerir. En cambio, las patatas fritas absorben una cantidad considerable de grasa durante su preparación.

El truco del vinagre para hervir las patatas

Añadir un poco de vinagre al agua de cocción puede parecer un truco poco habitual, pero tiene una explicación relacionada con la composición de este alimento. La acidez del vinagre ayuda a que las patatas conserven mejor su forma y su textura durante la cocción, evitando que queden demasiado blandas. La clave se encuentra en la pectina, una sustancia que mantiene unidas las células de los vegetales.

Con el calor y el agua de la cocción, esta estructura se va debilitando progresivamente. Al añadir una pequeña cantidad de vinagre, el agua se vuelve más ácida y ese proceso se ralentiza, permitiendo que las patatas conserven mejor su estructura. Para poner en práctica este truco, sólo hay que añadir añadir una pequeña cantidad de vinagre al agua antes de introducir las patatas. Los chefs recomiendan utilizar aproximadamente una o dos cucharadas por cada dos litros de agua, aunque la cantidad se puede ajustar dependiendo de la receta. Conviene no abusar, porque un exceso de acidez puede ralentizar la cocción y hacer que las patatas queden demasiado duras.

Ensalada de patatas francesa

@mar_yyomismaymiscosas Hoy esta rica ensalada de papas a la francesa pero mas completa para servir como plato único. INGREDIENTES 400 gr de papas pequeñas 2 cucharas soperas de mostaza Dijon o mostaza antigua 4 cucharas soperas de vinagre (unos 30 a 40 ml) 8 cucharas soperas de aceite de oliva (unos 50 a 60 ml) 1 cuchara de postre a ras de orégano Pizca de pimienta molida Pizca de sal, al gusto 1 cebolla morada 1 lata de atún en conserva sin el aceite 2 huevos PREPARACION 1-Vamos a echar las patatas enteras y con la piel en una olla y cubrimos con bastante agua. Llevamos al fuego , fuego alto, para que rompa el hervor. Una vez lo haga, añadimos una cuchara de sal. Contabilizamos unos 20 minutos. El tiempo variará según el tamaño de las patatas. Cuando veáis que pincháis y resbalan con facilidad. Y notáis que están tiernas, apartamos, retiramos del agua y dejamos enfriar por completo para seguir con la receta. 2-En otra olla echamos los huevos y cubrimos con agua, llevamos al fuego, fuego alto. Cuando rompa el hervor bajar fuego medio (6 de mi placa de inducción que es del 1 al 9) y cocer 10 minutos. Una vez pase el tiempo retirar del agua y dejar enfriar. 3-Cuando ya estén las patatas frías y los huevos seguimos con la receta de ensalada de papas a la francesa. 4-En un plato grande o fuente echamos las patatas cortadas en rodajas si son pequeñas, o cubos, o cuadrados. Como mas os guste Le voy a dejar la piel, pero si no os agrada, la retiráis. 5-Cortamos la cebolla en julianas y añadimos. El atún sin el aceite también lo añadimos. 6-En un recipiente echamos el aceite, el vinagre, la mostaza, la sal, la pizca de pimienta y emulsionamos. Con unas varillas o con un tenedor. 7-Echamos por encima de las patatas y un poco de orégano. Mezclamos 8-Cortamos los huevos y lo añadimos.Y a disfrutar de esta rica ensalada de papas a la francesa pero mas completa. Perfecta como receta de plato único. La podéis hacer con antelación, la guardáis en un recipiente con tapadera para que no tome olores en la nevera. Y comer cuando os apetezca. #receta #recetafacil #ensalada #ensaladadepapas #ensaladadepapasalafracesa #recipe #cocinaconmar #yoyomismaymiscosas ♬ sonido original – Maria Del Mar Alonso

Esta ensalada está inspirada en la tradicional ensalada de patatas francesa, un plato sencillo en el que las patatas cocidas se combinan con una vinagreta elaborada con aceite, vinagre y mostaza, además de hierbas y cebolla. Con el tiempo han surgido numerosas versiones, y esta propuesta incorpora atún y huevo para convertirla en una receta más completa y nutritiva.

Para preparar esta ensalada necesitarás: 400 g de papas pequeñas, 2 cucharadas soperas de mostaza Dijon o mostaza antigua, 4 cucharadas soperas de vinagre (unos 30-40 ml), 8 cucharadas soperas de aceite de oliva (unos 50-60 ml), 1 cucharada de postre rasa de orégano, una pizca de pimienta molida y sal al gusto. También se añade 1 cebolla morada, 1 lata de atún en conserva escurrido y 2 huevos.

Comienza cociendo las patatas enteras y con piel hasta que estén tiernas y déjalas enfriar. Cuece también los huevos durante 10 minutos y deja que se enfríen. Después, corta las patatas y añade la cebolla en juliana y el atún escurrido. Prepara una vinagreta con aceite, vinagre, mostaza, sal y pimienta, viértela por encima y mezcla. Termina con orégano y huevo cocido. ¡Y a disfrutar!