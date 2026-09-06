Lombarda agridulce: receta tradicional perfecta como guarnición

Llegan las fechas clave del invierno en las que los menús de siempre piden a gritos un giro de guion, huyendo de la monotonía de los platos de cuchara de toda la vida. Las coles moradas inundan los puestos del mercado con ese color tan rotundo, aunque demasiadas veces terminamos cocinándolas con piloto automático, de cualquier manera, perdiendo la oportunidad de sacarles partido. Si te apetece aligerar guisos pesados metiendo notas frutales, el truco consiste en replicar el juego de equilibrios que consigues cuando cocinas una salsa de naranja agridulce, un recurso infalible para despertar cualquier paladar aburrido.

Del mismo modo que controlas el amargor cuando descubres cómo se preparan las endivias para una buena ensalada de invierno, tratar esta col exige entender el punto exacto donde la dulzura de la manzana frena la bravura del vinagre. El resultado final se emparenta con esa profundidad de sabor que consigues al acompañar carnes de caza con una buena salsa agridulce para carnes, transformando un vegetal humilde en el rey indiscutible de la mesa.

Ingredientes

1 col lombarda mediana y tersa, pesando cerca de un kilo limpio.

2 manzanas reinetas o golden firmes, peladas y cortadas en dados medianos.

1 cebolla roja grande, tallada en juliana fina.

50 gramos de pasas de Corinto pasadas antes por agua templada.

Un chorro generoso de vinagre de manzana auténtico.

2 cucharadas soperas de azúcar moreno integral.

Aceite de oliva virgen extra, sal fina y una pizca de clavo molido.

Cómo hacer lombarda agridulce paso a paso

Quita las hojas feas del exterior, parte la pieza al medio, tira el tronco central y lamina el resto muy fino con un buen cuchillo. Pon un fondo de aceite en una cazuela ancha de hierro a fuego medio y pocha la cebolla roja hasta que pierda el miedo y quede transparente. Echa los dados de manzana y las pasas bien escurridas, removiendo con mimo un par de minutos para que se vayan ablandando. Incorpora la lombarda en tandas, dejando que reduzca su volumen con el calor de la cazuela antes de seguir metiendo más cantidad. Vierte el vinagre, espolvorea el azúcar moreno, el clavo y la sal, integrando todos los jugos con cuchara de madera. Tapa el recipiente y deja chup-chup a fuego lento durante cuarenta y cinco minutos largos, removiendo de vez en cuando hasta ver una textura fundente. Pon el resultado final a punto de sal.

Trucos para que salga perfecto

El gran secreto para que la col mantenga ese tono violáceo brillante sin volverse grisácea está en la acidez del principio. Un buen chorro de vinagre al arrancar fija los pigmentos naturales del vegetal sin piedad. Además, dejar reposar el guiso fuera del fuego media hora antes de servirlo obra milagros: los azúcares se asientan y la profundidad agridulce se multiplica por diez.

Variantes de la receta

A quienes disfrutan de los contrastes crujientes les encanta tirar de almendras tostadas o nueces rotas justo al apagar el fuego. Otra opción muy clásica por el norte consiste en cambiar la mitad del vinagre por un tinto con cuerpo, aportando aromas a madera que casan de maravilla con la fruta.

Con qué acompañar lombarda agridulce

Funciona como guarnición perfecta para asados contundentes, ya hablemos de un redondo de ternera, unas chuletas de cerdo o un pollo de corral estofado. Corta la grasa del plato principal con una elegancia tremenda.

Cómo conservar lombarda agridulce

Aguanta en la nevera hasta cinco días dentro de un táper de cristal hermético. De hecho, sabe mejor al día siguiente, así que ganamos tiempo cocinándola antes.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 60 minutos en total.

Porciones: 6 raciones como guarnición.

Tipo de cocina: Tradicional casera de temporada.

Tipo de comida: Acompañamiento festivo o guarnición para almuerzos principales.

Información nutricional aproximada: 130 calorías totales por ración, destacando su elevado contenido en fibra, antioxidantes y vitaminas esenciales procedentes de la col y la manzana.