Jordi Cruz revela su receta estrella para el verano: el helado casero que se prepara fácilmente en casa

El helado casero que se prepara fácilmente en casa, nos cambiará el verano, Jordi Cruz revela su receta secreta que es una auténtica delicia. Lo que necesitamos en estas fechas es disponer de un tipo de ingredientes que pueden acabar siendo los básicos de toda cocina. En cualquier época del año, necesitamos descubrir la esencia de una mezcla de sabores que pueden ser claves y que quizás no sabíamos. A la hora de crear un dulce postre, no necesitamos complicarnos la vida, podemos descubrir la esencia de un helado casero de forma sencilla y rápida.

El cocinero experto Jordi Cruz comparte gran parte de sus recetas en sus redes sociales. Nos enseña a cocinar de la mejor manera posible, con una serie de ingredientes que pueden acabar siendo los que nos darán un plus de buenas sensaciones. Un buen básico que acabará marcando una diferencia importante. A la hora de conseguir crear un bocado digno de un restaurante, que, además sea saludable, algo que quizás puede costar más de conseguir, aunque no con la ayuda de un tipo de postre espectacular y fácil de preparar.

Revela Jordi Cruz su receta estrella para el verano

#tips #mango #helado ♬ sonido original – Jordi Cruz @jordicruzof Cuando llega el calor, pocas cosas apetecen más que un buen helado casero. Y si además le añadimos el contraste de la sal de chiles, esta es la combinación con coco que más me gusta, fresca, dulce y con ese cítrico que convierte un clásico en algo diferente. Os dejaré diferentes opciones de azúcares para que adaptéis a vuestras necesidades, entendiendo siempre que todo sorbete helado necesita entre un 18 a 25% de azúcares para obtener buenos resultados Ingredientes: – 200 carne de coco o 150 gr coco seco – 250 ml agua de coco 300 si es coco seco – 500g de yogur griego (o yogur natural) – 100 g trehalosa – 40 g glucosa líquida – 20 g azúcar – 50 ml de zumo de limón y un poco de su piel 2 gr goma xantana 1 g sal Para la cobertura – 200 g Chocolate blanco – 20 ml aceite suave o de coco – ralladura de limón Elaboración: 1. Prepara la leche de coco Pela el coco, reserva el agua y córtalo en dados hasta obtener unos 200 g de carne, tritura bien con agua de coco y cuela apretando bien. 2. Tritura la mezcla. Añade al procesador la leche de coco, con el resto de ingredientes menos los de la cobertura Tritura hasta conseguir una mezcla completamente fina y homogénea. 3. Rellena los moldes. Vierte la mezcla en moldes para polos o helados, coloca los palitos y llévalos al congelador hasta que estén completamente sólidos. 4. Congela un hasta que estén bien congelados y desmolda, puedes comerlos así o añadir la cobertura 5. Para la cobertura Calienta el chocolate con el aceite en el microondas un minuto y medio a máxima potencia, mezcla bien hasta que esté fluido. Pasa las paletas y coloca encima de papel encerado. Espolvorea con un poco de piel de limón Puedes utilizar otras combinaciones de azúcar 120 g azúcar normal o 80g azúcar normal con 40 g de miel, no utilizar eritritol, quedaría un helado muy duro y poco dulce. Una paleta de mango muy refrescante, cremosa y riquísima, un capricho de verano fácil de preparar y difícil de dejar de comer. #cocina

La receta estrella para el verano la ha revelado un Jordi Cruz que puede ayudarnos a disfrutar de un dulce realmente maravilloso. Es cuestión de buscar ese dulzor imprescindible de la mejor manera posible, con unos detalles que pueden convertirse en los que queremos poner en nuestra cocina.

Jordi Cruz no duda en crear un helado de esos que destacan por su cremosidad y sabor. Cuando lo que necesitamos es apostar claramente por un cambio de tendencia que acabará marcando la diferencia. Una novedad que, sin duda alguna, será la que nos acompañará en breve.

La receta estrella para el verano, puede acabar siendo una de las básicas de nuestro recetario. Los helados, a no ser que sean artesanos o que tengan una fórmula que no contenga demasiados aditivos. Lo que nos espera es este cambio de tendencia a la hora de prepararnos en casa que nos invita a disponer de las herramientas necesarias para disfrutarlos.

Un buen helado que puede acabar siendo el mejor aliado de una cena o comida especial. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de hacer esta receta de helado saludable que nos presenta este chef.

El helado casero que se prepara fácilmente en casa

Con unos buenos moldes podremos hacer realidad el sueño de disponer de nuestros propios helados caseros, es cuestión de ponernos manos a la obra con una combinación de ingredientes que pueden ser claves. En estos días en los que cada detalle cuenta, es hora de hacer realidad una receta de esas que podemos preparar una y otra vez.

Ingredientes

600 ml de nata para montar (crema de leche): Asegúrate de que esté bien fría. La nata debe contener al menos un 35% de materia grasa para obtener la textura cremosa que buscamos.

Sabor a elección (leche condensada, frutas, chocolate, etc.): La opción más sencilla es la leche condensada, que no solo endulza, sino que también aporta cremosidad. También puedes optar por purés de frutas, cacao en polvo o extractos de vainilla para personalizar tu helado.

Preparación

En un bol grande, vierte la nata para montar. Con una batidora eléctrica (o a mano, si te atreves), comienza a batir la nata a baja velocidad. Aumenta gradualmente la velocidad hasta obtener picos suaves. Esto suele tardar entre 5 y 7 minutos. Ten cuidado de no sobrebatir, ya que podrías convertir la nata en mantequilla. Añade la leche condensada o el sabor elegido a la nata montada. Utiliza una espátula de silicona para mezclar suavemente todo, haciendo movimientos envolventes. Esto es importante para mantener la aireación de la mezcla, lo que asegura que tu helado quede cremoso y ligero. Una vez que hayas mezclado bien la nata y el sabor, vierte la preparación en un recipiente apto para el congelador. Asegúrate de que el recipiente esté bien cerrado o cubierto con papel film para evitar que se formen cristales de hielo. Lleva el recipiente al congelador y deja que el helado se congele durante al menos 4 horas, aunque es mejor dejarlo toda la noche. Esto permitirá que el helado adquiera la textura perfecta.

Puedes personalizar este helado de una manera que puede adaptarlo a tus necesidades. Un buen básico que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Con un toque de chocolate por encima, puedes crear un buen básico que puede acabar estando en tu congelador todo el año. El helado es uno de esos postres que pueden prepararse con antelación y servirse bien fríos. En un toque de dulce en forma de paleta o de bol, siempre te quedará bien.