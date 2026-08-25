Día Internacional del Ramen: la receta de Jordi Cruz con un toque de «sésamo con chile» que eleva este clásico japonés

Hay platos que entran por los ojos antes incluso de llegar a la mesa. El ramen es uno de ellos: un bol humeante de caldo, fideos, carne, huevo y verduras que reúne diferentes sabores y texturas en cada cucharada. Y hoy, 25 de agosto, Día Internacional del Ramen, es una ocasión perfecta para descubrir la versión que propone el chef Jordi Cruz, pensada para preparar en casa y convertir este popular plato en todo un pequeño ritual gastronómico. La receta requiere tiempo y varios pasos, pero la gracia está precisamente en preparar cada elemento por separado para después reunirlos en un único bol. El resultado es un ramen completo, vistoso y lleno de contrastes, con un caldo intenso, fideos caseros, huevo marinado, jarrete y verduras.

El huevo, uno de los protagonistas

El huevo es uno de los ingredientes que no pueden faltar en esta versión. Se cuece durante seis minutos en agua hirviendo y, al terminar, se pasa inmediatamente a un recipiente con hielo para detener la cocción.

Una vez pelados, los huevos se introducen en una mezcla de agua, salsa de soja, mirin, sake y azúcar. El tiempo es importante: Jordi Cruz recomienda dejarlos marinando al menos cuatro horas, para que absorban todos esos sabores.

Un jarrete jugoso y aromático

El otro gran protagonista es el jarrete. Para darle sabor, se prepara una reducción con agua, gelatina de cerdo, azúcar moreno, salsa de soja, sake, ajo en polvo, jengibre, shichimi togarashi, mirin y aceite de sésamo con chile. El jarrete se coloca en una fuente de horno y se cubre con esta preparación. Después se hornea a 180 grados durante unos 15 minutos.

Una vez listo, se retiran los huesos y la carne se enrolla y se deja enfriar en la nevera. Cuando adquiere la consistencia necesaria, se corta en rodajas para incorporarlas posteriormente al ramen.

Los fideos también se hacen en casa

La propuesta de Jordi Cruz va un paso más allá y apuesta por preparar los fideos desde cero. Para la masa se utilizan harina de fuerza, cuatro yemas de huevo, agua, sal y carbonato de sodio, obtenido a partir de bicarbonato horneado.

Después de mezclar y amasar bien todos los ingredientes, la masa debe reposar en la nevera durante al menos una hora. A continuación, se estira y se espolvorea con maicena. Los fideos se cuecen durante un minuto y se pasan después a agua fría para cortar la cocción.

El caldo, el alma del ramen

El caldo es el elemento que termina de unir todos los sabores. Para prepararlo, Jordi Cruz utiliza alga kombu y bonito seco katsuobushi. Tras preparar esta base, el caldo se cuela y se vuelve a poner al fuego. Se incorporan miso rojo, salsa de soja y los jugos del jarrete asado, ingredientes que aportan profundidad y sabor.

El toque final: verduras y montaje

Las verduras se preparan aparte. En una sartén se saltean setas, brotes de soja, cebolleta, tirabeques y coles de Bruselas, acompañados de un poco de ajo en polvo. Y llega el momento más apetecible: montar el ramen.

En un bol se colocan primero los fideos y se añade el caldo hasta cubrirlos. Encima se distribuyen las verduras salteadas, el huevo marinado partido por la mitad, las rodajas de jarrete y el pastel de pescado.

Para terminar, se añaden sésamo, rabanito picado, cebolleta y maíz. El resultado es un bol colorido en el que cada ingrediente tiene su espacio: el caldo aporta intensidad, los fideos dan cuerpo, el huevo suma cremosidad y el jarrete pone el punto contundente.

Una receta laboriosa, pero también entretenida, que permite llevar a la cocina de casa una versión del ramen de Jordi Cruz y disfrutar del plato desde el primer paso hasta la última cucharada.