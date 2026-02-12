Galletas con forma de corazón de San Valentín: 6 recetas fáciles y deliciosas para enamorar

Este sábado, 14 de febrero de 2026, se celebra San Valentín, una de las celebraciones más importantes de todo el año, especialmente para los enamorados. Una forma única de sorprender a esa persona especial es con unas galletas con forma de corazón de San Valentín, y a continuación te proponemos varias recetas sencillas. Incluso puedes apostar por versiones rellenas, crujientes por fuera y suaves por dentro, que sorprenden al primer bocado.

Desde las clásicas de mantequilla con forma de corazón, perfectas para decorar con glaseado rosa o rojo, hasta opciones más intensas con chocolate negro, frutos rojos o un toque de canela, hay recetas para todos los gustos.

Las mejores recetas de galletas para San Valentín

Si quieres que tus galletas queden realmente perfectas para celebrar el Día de los Enamorados como se merece, hay varios detalles que realmente marcan la diferencia. Lo primero y más importante es que los ingredientes estén a la temperatura adecuada. La mantequilla debe estar blanda, pero no derretida, para que se integre bien con el azúcar y aporte una textura aireada. Bate lo justo hasta que la mezcla esté cremosa; batir demasiado puede hacer que las galletas se expandan demasiado en el horno.

Por otro lado, una vez formada la masa, es fundamental refrigerarla al menos 30 minutos. Este paso ayuda a que mantengan la forma y potencia el sabor. Finalmente, recuerda la importancia de respetar los tiempos de horneado y vigila el color de los bordes: cuando empiecen a dorarse ligeramente, es momento de sacarlas, aunque parezcan blandas. Terminarán de asentarse al enfriarse sobre una rejilla.

1. Galletas clásicas de mantequilla decoradas

Mezcla 250 g de mantequilla a temperatura ambiente con 150 g de azúcar hasta que quede cremosa, añade 1 huevo y 1 cucharadita de vainilla, e incorpora poco a poco 400 g de harina tamizada con una pizca de sal. Forma una masa homogénea, envuélvela en film y refrigera 30 minutos. Estírala con rodillo, corta corazones y hornéalos a 180 °C durante 10-12 minutos. Una vez frías, decora con glaseado hecho con azúcar glas y unas gotas de limón o agua. Puedes teñir el glaseado en tonos rosas y rojos para darles un toque romántico y personal.

2. Galletas de chocolate intenso

Derrite 150 g de chocolate negro y mézclalo con 100 g de mantequilla fundida. Añade 120 g de azúcar, 1 huevo y mezcla bien antes de incorporar 220 g de harina y 30 g de cacao puro en polvo junto con una pizca de sal. Refrigera la masa media hora para que tome cuerpo, estírala y corta con molde de corazón. Hornea a 175 °C durante 10 minutos; quedarán ligeramente crujientes por fuera y tiernas por dentro. Puedes espolvorear azúcar glas o bañarlas con un hilo de chocolate blanco. Si prefieres una textura más tipo brownie, reduce un minuto el horneado y deja que terminen de asentarse fuera del horno.

3. Galletas rellenas de mermelada

Prepara una masa básica con 200 g de mantequilla, 120 g de azúcar, 1 huevo y 350 g de harina. Divide la masa en dos partes y enfría. Estira ambas, corta corazones completos en una tanda y en la otra haz un pequeño recorte en el centro (otro mini corazón). Hornea 10-12 minutos a 180 °C. Cuando estén frías, unta mermelada de fresa o frambuesa en las bases y coloca encima la pieza con ventana para que se vea el relleno rojo brillante. Son perfectas para regalar porque quedan preciosas y tienen un sabor suave y afrutado.

4. Galletas red velvet

Bate 120 g de mantequilla con 130 g de azúcar, añade 1 huevo, 1 cucharadita de cacao, colorante rojo y unas gotas de vinagre. Incorpora 250 g de harina tamizada y mezcla hasta integrar. Refrigera 30 minutos, estira y corta corazones. Hornea a 180 °C durante 9-11 minutos. Una vez frías, puedes rellenarlas con crema de queso hecha con queso crema, azúcar glas y un poco de vainilla. El contraste del rojo intenso con el relleno blanco las convierte en las mejores galletas para sorprender a esa persona especial con motivo de San Valentín.

5. Galletas de almendra y naranja

Mezcla 200 g de harina con 80 g de almendra molida, 120 g de azúcar y ralladura de naranja. Añade 150 g de mantequilla fría en dados y 1 huevo, y trabaja hasta obtener una masa compacta. Refrigera, estira y corta corazones antes de hornear a 180 °C durante 12 minutos. El aroma cítrico junto con la textura ligeramente crujiente de la almendra resulta irresistible. Puedes decorarlas con un glaseado suave de naranja o simplemente espolvorear azúcar glas. Si quieres potenciar el sabor, añade unas gotas de zumo de naranja natural a la masa.

6. Galletas de avena y chocolate blanco

Combina 100 g de mantequilla con 100 g de azúcar moreno y 1 huevo. Añade 150 g de copos de avena finos, 120 g de harina, media cucharadita de levadura y 80 g de trocitos de chocolate blanco. Forma una masa, enfría brevemente y estira con cuidado para cortar corazones. Hornea a 180 °C unos 10-12 minutos. Quedarán doradas y ligeramente crujientes, con un interior tierno y dulce gracias al chocolate blanco.