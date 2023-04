Estos son los desastres culinarios que no debes cometer en la cocina

Hay que aceptarlo, no todos estamos llamados a hacer maravillas en la cocina. A muchas personas se les olvida ponerle sal al agua para los espaguetis, o no añaden levadura para hacer pan, o se les olvida una cacerola en los fogones… Sin duda, estos son los desastres culinarios que no se deben cometer en la cocina.

Solo se necesita un poco de atención cuando se esté preparando un plato: dejar el móvil aparte y no distraerse. Como en todo, se necesita estar aquí y ahora, y seguir un paso elemental: leer antes la receta (si cocinamos así) y cumplirla lo más fielmente posible, además de poner atención a lo que hacemos en la cocina.

Desastres culinarios más comunes

Cocinar de más las carnes: hay que aprender los tiempos de cocción de cada tipo de carne, pues de lo contrario quedan secas, duras y pueden llegar a quemarse. Cuando hay dudas, es preferible sacarlas antes. En todo caso, conviene saber el peso (hay muchas carnes cuyo tiempo de cocción depende del peso que tengan), para conocer el tiempo que deben cocinarse. Usar mangas reposteras sin experiencia: cuando hay peques en la casa resulta normal elaborar pasteles, tortas y galletas con motivos infantiles. Todo muy bien. Lo malo está cuando decidimos adornar las tartas con nata montada o con crema de chocolate cuando no tenemos ni el pulso ni los conocimientos para hacerlo. Parece muy fácil, pues solo hay que poner la crema en la manga, y venga, nos convertimos en Picassos. Cuando no tenemos experiencia, es preferible usar las mangas con moderación. Colocar muy juntas las galletas en la bandeja: hay galletas que necesitan espacio entre ellas porque crecen. Muchas veces esto se indica en las recetas. Cuando se ponen muy juntas se corre el riesgo de que todas se conviertan en una sola masa informe. Poner sal al agua de la pasta cuando está fría: la sal hay que ponerla cuando el agua entra en ebullición. Así se gasta menos energía, pues la sal retrasa el hervor del agua. Por otra parte, cuando se agrega la sal al agua al hervir, el agua estará más caliente a la hora de cocinar la pasta, lo que hace que se cueza mejor y en menos tiempo. No cerrar bien la olla exprés: esto verdaderamente puede ser un desastre real: si no se cierra bien, la olla puede explotar. A muchos nos ha pasado, y hemos tenido que limpiar garbanzos hasta en el techo. No cumplir con el tiempo de reposo de las masas: las masas son preparaciones delicadas, a las que hay que dejar tiempo reposando. De la prisa solo queda el cansancio.

Estos son los desastres culinarios que no debes cometer en la cocina, para que tus recetas salgan perfectas. La cocina es un arte, y como tal, hay que aprenderlo.