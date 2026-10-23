Dedos de bruja en Thermomix: receta fácil para Halloween

Llegar a la última noche de octubre con ganas de sorprender en la mesa no requiere complicaciones imposibles ni horas de trabajo maratoniano. Si buscas un bocado que combine un aspecto inquietante con un sabor a galleta de mantequilla de las de toda la vida, los dedos de bruja son un valor seguro. La Thermomix se convierte aquí en la aliada perfecta para amasar la masa en un abrir y cerrar de ojos, garantizando esa textura quebradiza tan característica sin sobrecalentar los ingredientes.

Ingredientes para hacer dedos de bruja en Thermomix

100 gramos de mantequilla sin sal cortada en dados pequeños

220 gramos de harina de trigo común

80 gramos de azúcar glas

1 huevo de tamaño M a temperatura ambiente

Una cucharadita de extracto de vainilla de calidad

Una pizca fina de sal

Un puñado de almendras crudas enteras y sin piel

Un poco de mermelada de fresa o frambuesa

Si estás organizando la fiesta al detalle y te apetece acompañar estas galletas con un ambiente totalmente temático, puedes consultar cómo hacer una calabaza de Halloween en casa para completar la decoración del salón antes de sacar los dulces a la mesa.

Cómo preparar dedos de bruja en Thermomix paso a paso

Pon el azúcar en el vaso limpio y pulveriza durante 10 segundos a velocidad 10 si utilizas azúcar blanquilla tradicional. Añade la harina, la pizca de sal y la mantequilla fría recién sacada de la nevera. Programa 10 segundos a velocidad 6 para conseguir esa textura arenosa similar al pan rallado que evita que desarrollemos el gluten en exceso. Incorpora el huevo y la esencia de vainilla. Mezcla durante 15 segundos a velocidad 4. Verás que la masa empieza a unirse sin formar del todo una bola compacta. Vuelca el contenido sobre la encimera, junta los restos con las manos sin amasar demasiado para no transmitirle calor y forma un disco plano. Envuélvelo en papel film y déjalo descansar en el frigorífico al menos media hora.

Cómo dar forma a los dedos de bruja para Halloween

Con la masa asentada y firme, toma pequeñas porciones de unos 15 o 20 gramos. Rueda cada bolita sobre la mesa hasta formar un cilindro alargado, calculando que sea algo más fino que un dedo real, ya que al hornear crecerá ligeramente. Marca con los nudillos presionando suavemente con dos dedos en un par de zonas del cilindro.

Utiliza el lomo de un cuchillo para hacer pequeños cortes horizontales en las zonas de los nudillos, simulando los pliegues de la piel. En uno de los extremos, presiona con la yema del pulgar para crear el lecho donde irá colocada la almendra.

Pega la almendra aplicando previamente una pequeña gota de mermelada roja, presionando con firmeza para que quede incrustada.

Para quienes prefieren presentar una mesa dulce variada con creaciones de repostería visualmente potentes, estas galletas encajan de maravilla junto a una drip cake de Halloween, donde los chorretones de cobertura complementan la estética siniestra del buffet.

Cuánto tiempo hay que hornear los dedos de bruja

Precalienta el horno a 180 °C con calor arriba y abajo. Coloca las galletas en una bandeja cubierta con papel vegetal, dejando un par de centímetros de separación entre ellas para que no se peguen al expandirse.

Hornea durante 12 o 15 minutos en la parte central del horno.

Al sacarlas, estarán blandas al tacto; déjalas reposar sobre la propia bandeja cinco minutos antes de pasarlas con cuidado a una rejilla para que terminen de enfriarse y se vuelvan crujientes.

Cómo decorar y conservar los dedos de bruja

Una vez fríos, retira la almendra con delicadeza si notas que alguna ha quedado floja, añade un extra de mermelada de frambuesa en el hueco y vuelve a encajarla. Deja que chorree un poco por los bordes para dar la sensación de una uña arrancada o ensangrentada.

Si buscas enriquecer el surtido de repostería de esa noche con propuestas igual de divertidas para los más pequeños, otra opción fantástica es preparar una tarta araña de Halloween, combinando el crujiente de las galletas con la cremosidad de una tarta bien decorada.

Para conservar los dedos en perfecto estado durante varios días, guárdalos en una lata de metal hermética separando las capas con papel de horno. La humedad es el principal enemigo de estas galletas; manteniendo la lata bien cerrada en un lugar fresco y seco, conservarán su textura crujiente hasta una semana como el primer día.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 20 minutos (más 30 minutos de reposo en frío y 15 minutos de horneado)

Porciones: 24-30 dedos (según tamaño)

Información nutricional: Unos 85-90 kcal por unidad (aproximadamente 2.200 calorías totales para toda la tanda)

Tipo de cocina: Repostería creativa / Temática

Tipo de comida: Merienda / Postre