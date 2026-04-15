Cómo congelar limones enteros o en trozos fácilmente

Los limones siempre acaban en el mismo punto: compras varios, usas uno… y el resto se quedan olvidados en la nevera hasta que se arrugan. Da rabia, porque son muy útiles en la cocina. La buena noticia es que sí, se pueden congelar. Y además de varias formas, según cómo suelas usarlos.

No tiene mucha complicación, pero hay un par de detalles que marcan la diferencia.

¿Se pueden congelar limones?

El limón aguanta bastante bien el congelador. No pierde sabor de forma notable, aunque sí cambia ligeramente la textura, sobre todo en la pulpa.

Por eso, después de congelarlo, suele usarse más para cocinar, zumos o aliños que para comer tal cual. Aun así, sigue siendo muy práctico.

Formas de congelar limones

No hay una única manera. Todo depende de cómo los vayas a utilizar después.

Puedes congelarlos:

Enteros

En rodajas

En gajos

Solo el zumo

Incluso la ralladura