Cómo congelar limones enteros o en trozos fácilmente
Aprende cómo congelar limones enteros o en trozos para aprovecharlos siempre que los necesites.
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Los limones siempre acaban en el mismo punto: compras varios, usas uno… y el resto se quedan olvidados en la nevera hasta que se arrugan. Da rabia, porque son muy útiles en la cocina. La buena noticia es que sí, se pueden congelar. Y además de varias formas, según cómo suelas usarlos.
No tiene mucha complicación, pero hay un par de detalles que marcan la diferencia.
¿Se pueden congelar limones?
El limón aguanta bastante bien el congelador. No pierde sabor de forma notable, aunque sí cambia ligeramente la textura, sobre todo en la pulpa.
Por eso, después de congelarlo, suele usarse más para cocinar, zumos o aliños que para comer tal cual. Aun así, sigue siendo muy práctico.
Formas de congelar limones
No hay una única manera. Todo depende de cómo los vayas a utilizar después.
Puedes congelarlos:
Cada opción tiene su sentido.
Cómo congelar limones enteros
- Es la forma más rápida. Primero, lava bien los limones bajo el grifo. Si puedes, frótalos un poco para eliminar posibles residuos.
- Después, sécalos completamente. Y ya está: mételos en una bolsa de congelación o recipiente hermético y al congelador.
Cuando los descongeles, la piel estará más blanda, pero podrás exprimirlos sin problema. De hecho, suelen soltar más zumo.
Un pequeño truco: puedes rallar la piel directamente congelada. Va muy bien.
Cómo congelar limones en trozos
Aquí ganas en comodidad. Empieza igual: lava y seca los limones. Luego córtalos en rodajas o gajos, según prefieras.
Después:
- Colócalos en una bandeja sin que se toquen.
- Mételos al congelador durante unas horas.
- Una vez duros, pásalos a una bolsa o recipiente.
Este paso evita que se peguen entre sí. Así puedes coger solo lo que necesites en cada momento.
Congelar zumo de limón
Otra opción muy práctica. Exprime los limones y cuela el zumo si quieres quitar pulpa o semillas. Luego repártelo en cubiteras. Cuando esté congelado, guarda los cubitos en una bolsa.
Esto es perfecto para:
- Aliñar ensaladas
- Añadir a bebidas
- Usar en recetas
Un cubito, directo al plato. Sin complicaciones.
¿Y la ralladura?
Sí, también se puede congelar. Ralla la piel (solo la parte amarilla, evita la blanca que amarga) y guárdala en un recipiente pequeño o bolsa. Se conserva muy bien y puedes usarla directamente sin descongelar. Es ideal para repostería o para dar un toque fresco a platos.
Cuánto tiempo se conservan
Los limones congelados aguantan bastante.
En general:
- Enteros o en trozos: hasta 3-4 meses
- Zumo: hasta 6 meses
- Ralladura: unos 4 meses
Pasado ese tiempo no se estropean de golpe, pero sí pierden aroma.
Consejos para hacerlo mejor
Hay algunos trucos sencillos:
- Usa limones en buen estado, no muy maduros.
- Evita congelarlos mojados.
- Elimina el aire de las bolsas.
- Divide en porciones pequeñas.
¿Merece la pena congelarlos?
- Sí, sobre todo si sueles usarlos a menudo pero en pequeñas cantidades.
- Te ahorra dinero, evita desperdicios y te facilita mucho el día a día en la cocina.
- Además, tener zumo o ralladura siempre a mano es más útil de lo que parece.
Información básica
Tiempo de preparación: 10 minutos
Porciones: variable (según cantidad de limones)
Información nutricional: unas 25-30 kcal por 100 g
Tipo de cocina: internacional
Tipo de comida: ingrediente / fruta