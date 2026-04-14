Cómo congelar las habas frescas y mantener su textura perfecta

Las habas frescas tienen algo especial. Ese sabor suave, ligeramente dulce, que no tiene nada que ver con las de bote. El problema es que su temporada es corta… y cuando te das cuenta, ya han desaparecido del mercado. Por eso congelarlas es una muy buena idea. Te permite disfrutarlas durante meses sin perder demasiado en calidad. Eso sí, hay que hacerlo bien. Si las metes tal cual al congelador, luego la textura cambia bastante y no queda igual.

Por qué no conviene congelar las habas sin preparar

Puede parecer práctico, pero no es buena idea congelar las habas directamente.

Al igual que otras verduras, contienen enzimas que siguen actuando incluso a bajas temperaturas. ¿Qué pasa entonces? Que con el tiempo pierden sabor, cambian de color y la textura se vuelve más blanda.

Ahí es donde entra el escaldado. Es un paso rápido, pero fundamental. Ayuda a conservar tanto el sabor como ese color verde tan característico.

Preparación previa: pelar y seleccionar bien

Antes de nada, toca preparar las habas. Sácalas de las vainas. Esto lleva un rato, pero merece la pena hacerlo con calma. Además, aprovecha para revisar: si alguna está muy dura o con mal aspecto, mejor descartarla.

Si son habas grandes, puedes quitarles la piel exterior. No es obligatorio, pero mejora bastante la textura final, sobre todo al cocinar después.

Una vez listas, enjuágalas ligeramente.