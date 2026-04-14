Cómo congelar las habas frescas y mantener su textura perfecta
Te explicamos cómo congelar habas frescas correctamente y mantener su calidad durante más tiempo.
Receta de habas con jamón
Chipirones salteados con habas
Guiso de habas de la abuela
Las habas frescas tienen algo especial. Ese sabor suave, ligeramente dulce, que no tiene nada que ver con las de bote. El problema es que su temporada es corta… y cuando te das cuenta, ya han desaparecido del mercado. Por eso congelarlas es una muy buena idea. Te permite disfrutarlas durante meses sin perder demasiado en calidad. Eso sí, hay que hacerlo bien. Si las metes tal cual al congelador, luego la textura cambia bastante y no queda igual.
Por qué no conviene congelar las habas sin preparar
Puede parecer práctico, pero no es buena idea congelar las habas directamente.
Al igual que otras verduras, contienen enzimas que siguen actuando incluso a bajas temperaturas. ¿Qué pasa entonces? Que con el tiempo pierden sabor, cambian de color y la textura se vuelve más blanda.
Ahí es donde entra el escaldado. Es un paso rápido, pero fundamental. Ayuda a conservar tanto el sabor como ese color verde tan característico.
Preparación previa: pelar y seleccionar bien
Escaldado: el paso clave para congelar habas correctamente
- Pon una olla con agua a hervir. Cuando esté en ebullición, añade las habas.
- Déjalas entre 2 y 3 minutos. No más. No queremos cocinarlas del todo, solo hacer ese “choque” térmico que detiene la actividad enzimática.
- Mientras tanto, prepara un bol con agua muy fría y hielo.
- En cuanto pase el tiempo, saca las habas y mételas directamente en el agua fría. Este cambio brusco es importante. Corta la cocción al instante y ayuda a mantener la textura.
- Después, escúrrelas bien.
- Si puedes, sécalas con papel de cocina. Cuanta menos agua tengan, mejor se congelarán.
Cómo congelarlas para que se conserven mejor
Aquí viene otro punto importante.
- No las metas todas juntas en un bloque. Lo ideal es separarlas en porciones, según cómo las vayas a usar después.
- Utiliza bolsas de congelación o recipientes herméticos. Intenta quitar el aire antes de cerrar. Esto ayuda a evitar quemaduras por frío.
- Un truco muy práctico: congélalas primero extendidas en una bandeja. Así no se pegan entre ellas. Luego, una vez congeladas, ya puedes guardarlas en bolsas.
Es un paso extra, sí, pero mejora bastante el resultado.
Cuánto tiempo duran las habas congeladas
Si todo se ha hecho bien, las habas pueden conservarse en el congelador entre 8 y 12 meses sin problema.
Eso sí, como pasa con casi todo, cuanto antes las uses, mejor. Con el tiempo pueden perder algo de firmeza, aunque seguirán siendo perfectamente utilizables.
Cómo cocinarlas después de congelar
Aquí viene una de las ventajas: no necesitas descongelarlas en muchos casos.
- Puedes añadirlas directamente a guisos, salteados o incluso arroces. De hecho, así conservan mejor la textura.
- Si prefieres descongelarlas, hazlo en la nevera, poco a poco. Evita hacerlo a temperatura ambiente, porque pueden soltar demasiada agua.
- Y un detalle importante: no las cocines demasiado después. Ya han pasado por un escaldado, así que necesitan menos tiempo.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 25 minutos
Porciones: 4 raciones aproximadas
Información nutricional (aprox.): 90 kcal por 100 g
Tipo de cocina: Mediterránea / Tradicional
Tipo de comida: Acompañamiento o ingrediente base