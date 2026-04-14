Recetas fáciles

Cómo congelar las habas frescas y mantener su textura perfecta

Congelar habas
Congelar habas frescas.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Te explicamos cómo congelar habas frescas correctamente y mantener su calidad durante más tiempo.

Receta de habas con jamón

Chipirones salteados con habas

Guiso de habas de la abuela

Las habas frescas tienen algo especial. Ese sabor suave, ligeramente dulce, que no tiene nada que ver con las de bote. El problema es que su temporada es corta… y cuando te das cuenta, ya han desaparecido del mercado. Por eso congelarlas es una muy buena idea. Te permite disfrutarlas durante meses sin perder demasiado en calidad. Eso sí, hay que hacerlo bien. Si las metes tal cual al congelador, luego la textura cambia bastante y no queda igual.

Por qué no conviene congelar las habas sin preparar

Puede parecer práctico, pero no es buena idea congelar las habas directamente.

Al igual que otras verduras, contienen enzimas que siguen actuando incluso a bajas temperaturas. ¿Qué pasa entonces? Que con el tiempo pierden sabor, cambian de color y la textura se vuelve más blanda.

Ahí es donde entra el escaldado. Es un paso rápido, pero fundamental. Ayuda a conservar tanto el sabor como ese color verde tan característico.Habas

Preparación previa: pelar y seleccionar bien

  • Antes de nada, toca preparar las habas. Sácalas de las vainas. Esto lleva un rato, pero merece la pena hacerlo con calma. Además, aprovecha para revisar: si alguna está muy dura o con mal aspecto, mejor descartarla.
  • Si son habas grandes, puedes quitarles la piel exterior. No es obligatorio, pero mejora bastante la textura final, sobre todo al cocinar después.
  • Una vez listas, enjuágalas ligeramente.
  • >

    Escaldado: el paso clave para congelar habas correctamente

    • Pon una olla con agua a hervir. Cuando esté en ebullición, añade las habas.
    • Déjalas entre 2 y 3 minutos. No más. No queremos cocinarlas del todo, solo hacer ese “choque” térmico que detiene la actividad enzimática.
    • Mientras tanto, prepara un bol con agua muy fría y hielo.
    • En cuanto pase el tiempo, saca las habas y mételas directamente en el agua fría. Este cambio brusco es importante. Corta la cocción al instante y ayuda a mantener la textura.
    • Después, escúrrelas bien.
    • Si puedes, sécalas con papel de cocina. Cuanta menos agua tengan, mejor se congelarán.

    Cómo congelarlas para que se conserven mejor

    Aquí viene otro punto importante.

    • No las metas todas juntas en un bloque. Lo ideal es separarlas en porciones, según cómo las vayas a usar después.
    • Utiliza bolsas de congelación o recipientes herméticos. Intenta quitar el aire antes de cerrar. Esto ayuda a evitar quemaduras por frío.
    • Un truco muy práctico: congélalas primero extendidas en una bandeja. Así no se pegan entre ellas. Luego, una vez congeladas, ya puedes guardarlas en bolsas.

    Es un paso extra, sí, pero mejora bastante el resultado.

    Cuánto tiempo duran las habas congeladas

    Si todo se ha hecho bien, las habas pueden conservarse en el congelador entre 8 y 12 meses sin problema.

    Eso sí, como pasa con casi todo, cuanto antes las uses, mejor. Con el tiempo pueden perder algo de firmeza, aunque seguirán siendo perfectamente utilizables.

    Cómo cocinarlas después de congelar

    Aquí viene una de las ventajas: no necesitas descongelarlas en muchos casos.

    • Puedes añadirlas directamente a guisos, salteados o incluso arroces. De hecho, así conservan mejor la textura.
    • Si prefieres descongelarlas, hazlo en la nevera, poco a poco. Evita hacerlo a temperatura ambiente, porque pueden soltar demasiada agua.
    • Y un detalle importante: no las cocines demasiado después. Ya han pasado por un escaldado, así que necesitan menos tiempo.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 25 minutos

    Porciones: 4 raciones aproximadas

    Información nutricional (aprox.): 90 kcal por 100 g

    Tipo de cocina: Mediterránea / Tradicional

    Tipo de comida: Acompañamiento o ingrediente base

    • Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas