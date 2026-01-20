Guiso de habas de la abuela: receta tradicional paso a paso

El guiso de habas de la abuela es uno de esos platos que te transportan directo a la cocina de casa, con la olla burbujeando despacio y el olor llenándolo todo. Es cocina de la de antes, como nos gusta a todo, sin postureo, pero con un sabor que no falla. Nació como receta de aprovechamiento, usando lo que había a mano, y por eso mismo sigue siendo tan popular: es sencilla, barata y reconfortante.

Este guiso admite mil versiones según la familia o lo que más te guste. Hay quien le pone jamón, quien añade panceta, y quien lo hace solo con verduras. Da igual la variante: si se cocina sin prisas, el resultado siempre es de los que piden pan y silencio en la mesa.

Ingredientes tradicionales

Para unas 4 personas, apunta:

500 g de habas frescas (o congeladas, si no hay de temporada)

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

1 pimiento verde

1 tomate maduro

100 g de jamón serrano en dados

1 cucharadita de pimentón dulce

1 hoja de laurel

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto

Agua o caldo suave de verduras

Paso a paso: como lo hacía la abuela (sin prisas)

Arranca con el sofrito

Pon una cazuela amplia al fuego con un buen chorro de aceite de oliva. Añade la cebolla bien picada y deja que se poche poco a poco. Nada de correr: cuanto más despacio, mejor sabor. Cuando esté transparente, suma el ajo picado y el pimiento verde. Tomate y jamón, combo ganador

Añade el tomate rallado o muy picado y cocina hasta que se evapore el exceso de agua. Incorpora el jamón en dados y rehoga un par de minutos para que suelte aroma, sin pasarte para que no se quede seco. El pimentón, con cuidado

Aparta un segundo la cazuela del fuego y añade el pimentón dulce. Remueve rápido y vuelve a poner al fuego. Este paso es clave: si se quema, el guiso se amarga. Turno de las habas

Incorpora las habas, mezcla bien con el sofrito y añade la hoja de laurel. Cubre justo con agua o caldo caliente, ajusta de sal y pimienta y lleva a ebullición. Cocinar a fuego lento

Baja el fuego y deja que el guiso se haga tranquilamente durante unos 30–35 minutos. Remueve de vez en cuando y vigila el caldo: debe quedar meloso, ni sopa ni seco. Reposo obligatorio

Apaga el fuego y deja reposar al menos 10 minutos. Como todo buen guiso, mejora cuando se asienta y los sabores se ponen de acuerdo.

Variantes y platos del mismo rollo

Si eres fan de los platos de cuchara, este guiso va en la misma liga que clásicos como el guiso de conejo al vino, ideal para cuando apetece algo más potente, o el guiso de soja con verduras, perfecto si buscas una opción vegetal pero contundente.

También encaja de maravilla con recetas tan de toda la vida como el guiso de patatas con espinazo, el intenso guiso de venado en salsa o el clásico guiso de ternera con níscalos, todos pensados para cocinar sin prisas y disfrutar con calma.

Trucos caseros que nunca fallan

Si las habas son grandes, puedes pelarlas una a una para que queden más finas.

Un chorrito de vino blanco en el sofrito le da un puntito extra.

Al día siguiente está todavía mejor, palabra de abuela.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 15 minutos

Tiempo de cocción: 35 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional (aprox. total):

Calorías totales del guiso completo: 1.200 kcal

(aprox. 300 kcal por ración)

Tipo de cocina: Cocina tradicional española

Tipo de comida: Plato principal / guiso de cuchara

Un plato sencillo, sin complicaciones y con sabor a hogar, justo como tiene que ser.