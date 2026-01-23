Cocido en olla GM: la forma más fácil de hacer el plato tradicional

La olla GM permite hacer el cocido casi “en automático”. Tú preparas los ingredientes, los metes dentro, eliges el programa adecuado y listo. Mientras tanto puedes hacer otras cosas, porque no hay que estar pendiente ni removiendo constantemente.

Comenzando por los ingredientes

Para empezar, los ingredientes clásicos: garbanzos (mejor si los has puesto a remojo la noche anterior), carne de morcillo o jarrete, pollo, tocino, chorizo y morcilla. También puedes añadir verduras como zanahoria, patata y, si te gusta, algo de repollo cocido para acompañar después.

El primer paso suele ser cubrir los garbanzos con agua caliente dentro de la olla. Añade las carnes, una pizca de sal (sin pasarte, porque luego el caldo concentra), y cierras la tapa. En la mayoría de ollas GM funciona muy bien el programa de presión durante unos 30–35 minutos. Así de fácil.

Una vez termina la cocción, puedes sacar el caldo para hacer la sopa con fideos o arroz, y dejar las carnes y los garbanzos dentro para que reposen. Ese reposo mejora bastante el sabor, aunque tengas prisa.

Acompañamientos

El cocido admite mil acompañamientos. Hay quien añade jamón cocido casero cortado en dados, otros prefieren algo más ligero como huevos cocidos para completar el plato. Incluso puedes servir los huevos aparte, aliñados como huevos cocidos con aceite y pimentón, que quedan genial con los garbanzos.

Si quieres darle un giro diferente, hay quien acompaña el cocido con algo de marisco, como camarones cocidos, sobre todo en versiones más modernas o en zonas concretas. No es lo más clásico, pero funciona sorprendentemente bien.

Una de las ventajas de la olla GM es que puedes adaptar el cocido a tu gusto. ¿Más caldoso? Añade un poco más de agua. ¿Más potente? Deja reducir el caldo unos minutos sin presión. Todo es flexible.

Además, al cocinarse a presión, los sabores se integran muy bien y las carnes quedan tiernas sin esfuerzo. No hace falta ser un experto para que salga bien, y eso es lo mejor.

Información suplementaria

Tiempo de preparación:

15 minutos de preparación + 30–35 minutos de cocción en olla GM (más reposo opcional).

Porciones:

4 a 6 personas, dependiendo del tamaño de la olla y del apetito.

Información nutricional (aproximada):

Un plato completo de cocido puede aportar entre 650 y 800 calorías, dependiendo de la cantidad de carne, embutidos y acompañamientos.

Tipo de cocina:

Cocina tradicional española.

Tipo de comida:

Plato principal / comida completa.

El cocido en olla GM demuestra que la cocina de toda la vida también puede ser rápida y práctica, sin perder ni una pizca de sabor.