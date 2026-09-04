Chicharro en salsa verde: receta fácil, saludable y muy sabrosa

Pocas cosas superan a un buen pescado azul de temporada pasado por los fogones con un fondo de caldo corto y un manojo generoso de perejil fresco. Estamos muy acostumbrados a tirar de comodines clásicos cuando pensamos en recetas marineras, rindiendo culto eterno a una clásica merluza en salsa verde arguiñano, o recurriendo a texturas más firmes como las que propone un suculento congrio en salsa verde arguiñano. Sin embargo, el chicharro o jurel merece un hueco de honor en nuestras cocinas por su tremenda honestidad y su perfil nutricional imbatible.

Si te apañas bien con los tiempos, preparar esta base marinera recuerda a la agilidad que exige cualquier salsa verde rápida, logrando un plato rotundo, económico y cargado de matices atlánticos.

Ingredientes

2 chicharros medianos limpios de tripas y sin escamas, abiertos en lomos o en rodajas gruesas según prefieras.

4 dientes de ajo hermosos, picados bien finos con el cuchillo.

Un buen manojo de perejil fresco, utilizando solo las hojas.

1 cucharada sopera rasa de harina de trigo común.

1 vaso de caldo corto de pescado o fumet casero.

Medio vaso de vino blanco seco de calidad.

Aceite de oliva virgen extra y sal marina al gusto.

Cómo hacer chicharro en salsa verde paso a paso

Secar los lomos de chicharro con papel absorbente, salpimentar ligeramente y reservar en un plato mientras preparamos la base de la cazuela. Calentar un fondo generoso de aceite de oliva en una cazuela baja de barro o acero y dorar los ajos picados a fuego suave hasta que empiecen a bailar sin quemarse. Espolvorear la cucharada de harina directamente sobre los ajos dorados, removiendo con una varilla de silicona durante un minuto para quitarle el sabor crudo. Verter el vino blanco y el fumet de pescado poco a poco, sin dejar de remover para que la salsa emulsione y espese de manera uniforme. Introducir los lomos de chicharro en la cazuela con la piel hacia abajo, tapar el recipiente y dejar cocinar a fuego alegre durante cinco minutos exactos. Apagar el fuego, espolvorear el perejil muy picado por encima y dejar reposar la cazuela tapada un par de minutos antes de llevarla a la mesa.

Trucos para que salga perfecto

El chicharro es un pescado azul con bastante grasa infiltrada, lo que resulta una auténtica bendición para la jugosidad pero exige no pasarse de cocción en la cazuela. Si nos excedemos de tiempo, la carne se deshará y perderá esa textura tersa tan característica. Mover la cazuela con un vaivén circular mientras el caldo hierve suavemente es el truco definitivo para que el almidón de la harina ligue la salsa con los jugos naturales del pescado sin necesidad de añadir grasas extra.

Variantes de la receta

Quienes disfruten de los sabores marinos más intensos pueden añadir un par de almejas o unas pocas coquinas en el momento de verter el caldo, consiguiendo que se abran al calor junto con el chicharro. Otra opción muy habitual en los hogares del norte consiste en incorporar unas rodajas finas de guindilla cayena junto al ajo para darle un punto de picor alegre que contrasta de maravilla con la grasa del pescado.

Con qué acompañar chicharro en salsa verde

Una buena hogaza de pan de pueblo con miga prieta es obligatoria para dar buena cuenta de la salsa verde. Como guarnición ligera, unas patatas cocidas al vapor con un hilillo de aceite crudo completan el plato sin robarle protagonismo al sabor principal.

Cómo conservar chicharro en salsa verde

Una vez cocinado, puedes tenerlo un día en la nevera. No olvides hidratarlo al calentar, agregando un poco de agua.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 25 minutos en total.

Porciones: 2 raciones principales.

Tipo de cocina: Marinera tradicional del norte peninsular.

Tipo de comida: Almuerzo o cena ligera de pescado azul.

Información nutricional aproximada: 385 calorías totales por ración.