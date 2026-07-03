Los chefs expertos como Chicote coinciden: para hacer la salsa brava perfecta hay que echar 100 gramos de ajo, cebolla roja y caldo de jamón

Hacer una salsa brava perfecta necesita de 100 gramos de ajo, cebolla roja y caldo de jamón, una combinación ganadora que puede convertirse en la mejor tapa de todas, tal y como nos revelan los chefs expertos como Chicote. Son muchos los profesionales de la cocina que no dudan en descubrirnos la esencia de una combinación de sabores que puede marcar una importante diferencia.

Es momento de saber qué es lo que puede pasar con un tipo de salsa que ha conquistado a numerosas personas que buscan en ella ese punto picante que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, será el momento de poner en práctica algunos elementos que nos acompañarán en breve. De tal forma que podremos conseguir una tapa de lujo en casa, con la ayuda de un detalle que puede acabar siendo el que marcará la diferencia. Este truco digno de los chefs profesionales nos ha descubierto la manera más fácil, rápida y deliciosas de crear una salsa brava ideal para las patatas o para casi cualquier ingrediente.

Coinciden los chefs expertos como Chicote

Chicote es uno de los referentes de nuestro país que no duda en darnos los mejores consejos para mantener una cocina tradicional y de lo más especial. Es momento de tener en mente este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán en unas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta.

Podremos conseguir un cambio de tendencia que sin duda alguna podremos descubrir una de las salsas que nos ha colocado en el mapa de medio mundo. Un referente que, sin duda alguna, acabará siendo la que mejor se adaptará a nuestras necesidades.

Recrear ese sabor intenso, ese punto picante y esa textura de una salsa que queda de vicio con las patatas, pero también con cualquier carne asada o pescado. Esta salsa brava combina con todas las verduras y es incluso un buen aliado del aderezo de las ensaladas.

Una salsa que con las patatas nos ofrece la tapa ideal, pero también puede acabar siendo la mejor opción que puede acabar siendo esencial. Este tipo de salsas puede ser la que nos haga descubrir la mejor opción en estos días en los que tenemos más tiempo en la cocina.

Para hacer la salsa brava perfecta hay que echar 100 gramos de ajo, cebolla roja y caldo de jamón

La salsa brava tradicional no es la mezcla de mayonesa con algo de tabasco y kétchup, como podemos ver en algunos lugares, sino que su sabor recae en una combinación de ingredientes que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve en estos días.

Una buena salsa de este tipo es un clásico que siempre queda bien y que, sin duda alguna, acabará marcando un antes y un después en estas jornadas en las que cada queremos disfrutar de una buena cerveza o ingrediente que nos puede acabar acompañando.

Ingredientes

1 cebolla pequeña

2 dientes de ajo

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 cucharadita de pimentón dulce

½ cucharadita de pimentón picante (ajústalo a tu gusto)

1 guindilla pequeña (opcional, pero muy recomendable)

1 cucharada de harina

200 ml de caldo de pollo o vegetal

200 ml de tomate triturado natural

Sal y pimienta negra al gusto

Un chorrito de vinagre de vino blanco

Preparación paso a paso