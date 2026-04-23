Calamares en su tinta Thermomix receta fácil y tradicional paso a paso

Los calamares en su tinta son uno de esos platos que tienen personalidad propia. No pasan desapercibidos. Ese color oscuro, el sabor intenso… o te encantan o te sorprenden la primera vez.

Lo bueno es que, aunque parezca una receta complicada, con Thermomix se simplifica bastante. Menos pasos, menos lío y un resultado muy parecido al de toda la vida.

Si te gusta la cocina tradicional pero sin complicarte demasiado, esta receta encaja bien.

Por qué hacer calamares en su tinta en Thermomix

La Thermomix ayuda mucho en recetas con salsas. Controla la temperatura, mezcla bien y evita que tengas que estar pendiente todo el tiempo.

En este caso, la salsa es clave. Tiene que quedar ligada, con sabor, sin grumos. Y ahí la máquina hace gran parte del trabajo.

Además, permite que los calamares queden tiernos sin pasarse de cocción.

El resultado es bastante equilibrado. Y sin necesidad de ser un experto en cocina.

Ingredientes

500 g de calamares limpios

1 cebolla

2 dientes de ajo

100 ml de vino blanco

200 ml de caldo de pescado

2 bolsitas de tinta de calamar

50 ml de aceite de oliva

1 rebanada de pan

Sal al gusto

Opcional: un poco de perejil

Elaboración paso a paso

Empieza cortando los calamares en trozos medianos. No hace falta que sean perfectos, pero mejor que no sean demasiado grandes. En el vaso de la Thermomix, añade la cebolla y los ajos. Tritura unos segundos. Incorpora el aceite y sofríe durante unos minutos hasta que la cebolla esté pochada. Añade la rebanada de pan y mezcla. Esto ayudará a espesar la salsa después. A continuación, vierte el vino blanco y deja que evapore el alcohol. Ahora añade los calamares, el caldo de pescado y la tinta. Mezcla todo bien. Programa la Thermomix para cocinar durante unos 25–30 minutos a temperatura adecuada (modo giro inverso si lo tienes). Durante ese tiempo, la salsa irá cogiendo cuerpo y los calamares se irán ablandando. Cuando termine, prueba de sal y ajusta si hace falta. Deja reposar unos minutos antes de servir.

Trucos para que queden perfectos

Hay pequeños detalles que marcan la diferencia.

Uno importante es no cocinar demasiado los calamares . Si te pasas, pueden quedar duros.

. Si te pasas, pueden quedar duros. Otro punto clave es la tinta . Mejor añadirla disuelta en un poco de caldo para evitar grumos.

. Mejor añadirla disuelta en un poco de caldo para evitar grumos. Y si quieres una salsa más fina , puedes triturar una parte al final.

, puedes triturar una parte al final. También puedes añadir un poco de pan extra si te gusta más espesa.

Otras recetas que puedes probar

Si te gustan los calamares, hay más opciones interesantes.

Por ejemplo, los calamares en su tinta caseros en versión tradicional, que tienen un toque más clásico.

Mira también esta receta de calamares en salsa receta tradicional, con un sabor más suave pero igual de casero.

Para un plato casero con sabor, las alubias con calamares caseras son una opción muy interesante.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 15 minutos

Tiempo de cocción: 25–30 minutos

Porciones: 3–4 personas

Información nutricional (aprox. por ración):

Calorías: entre 250 y 350 kcal

Tipo de cocina: Tradicional española

Tipo de comida: Plato principal