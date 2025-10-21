Calamares en salsa estilo casero: la receta de la abuela que nunca falla

Limpia y corta los calamares:

Si los usas frescos, retira la pluma, las vísceras y el pico. Corta los cuerpos en anillas y las patas en trozos. Si los compras congelados, descongélalos por completo y sécalos bien con papel de cocina.

Haz el sofrito:

En una cazuela amplia, calienta un buen chorro de aceite de oliva y añade la cebolla bien picada junto con los ajos laminados. Cocina a fuego medio hasta que la cebolla esté dorada y tierna.

Incorpora el tomate:

Añade el tomate rallado o triturado y deja que se cocine unos minutos. Verás cómo el sofrito va tomando un color intenso y un aroma delicioso. Ese es el alma de la salsa.

Agrega las especias:

Incorpora el pimentón, el comino y la hoja de laurel. Remueve un instante para que no se queme el pimentón. Este paso da ese sabor casero tan característico.

Añade los calamares:

Echa los calamares en la cazuela, mezcla bien con el sofrito y deja que se impregnen de todos los sabores. Al principio soltarán algo de agua, pero no te preocupes, se evaporará durante la cocción.

Vierte el vino y deja cocinar:

Añade el vino blanco, sube el fuego unos minutos para que se evapore el alcohol y luego baja la intensidad. Tapa la cazuela y deja cocinar despacio unos 40 o 45 minutos, removiendo de vez en cuando. La salsa debe quedar espesa y brillante, y los calamares suaves.