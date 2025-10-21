Recetas de pescado y marisco

Calamares en salsa estilo casero: la receta de la abuela que nunca falla

Calamares guisados
Calamares en salsa estilo casero.
Francisco María
Calamares en salsa al estilo tradicional: una receta de la abuela fácil, sabrosa y perfecta para cualquier ocasión.

Hay platos que saben a hogar, y los calamares en salsa son uno de ellos. Esa mezcla de aromas que sale de la cocina mientras se cuecen lentamente es puro recuerdo: el sofrito chispeando, el vino burbujeando y el olor a mar llenando la casa. Esta receta, sencilla pero llena de cariño, es la misma que hacían nuestras abuelas, sin trucos ni secretos, solo con buenos ingredientes y el tiempo necesario. El resultado es una salsa espesa, con sabor profundo, y unos calamares tiernos que se deshacen en la boca.

Ingredientes

  • 1 kg de calamares limpios (frescos o descongelados)
  • 2 cebollas grandes
  • 3 dientes de ajo
  • 2 tomates maduros o 200 g de tomate triturado
  • 100 ml de vino blanco
  • 1 hoja de laurel
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • ½ cucharadita de comino (opcional)
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal y pimienta negra al gusto
  • Perejil fresco picado
  • (Opcional) una pizca de guindilla si te gusta el toque picante
    Preparación paso a paso

    1. Limpia y corta los calamares:
      Si los usas frescos, retira la pluma, las vísceras y el pico. Corta los cuerpos en anillas y las patas en trozos. Si los compras congelados, descongélalos por completo y sécalos bien con papel de cocina.Calamares

    2. Haz el sofrito:
      En una cazuela amplia, calienta un buen chorro de aceite de oliva y añade la cebolla bien picada junto con los ajos laminados. Cocina a fuego medio hasta que la cebolla esté dorada y tierna.

    3. Incorpora el tomate:
      Añade el tomate rallado o triturado y deja que se cocine unos minutos. Verás cómo el sofrito va tomando un color intenso y un aroma delicioso. Ese es el alma de la salsa.

    4. Agrega las especias:
      Incorpora el pimentón, el comino y la hoja de laurel. Remueve un instante para que no se queme el pimentón. Este paso da ese sabor casero tan característico.

    5. Añade los calamares:
      Echa los calamares en la cazuela, mezcla bien con el sofrito y deja que se impregnen de todos los sabores. Al principio soltarán algo de agua, pero no te preocupes, se evaporará durante la cocción.

    6. Vierte el vino y deja cocinar:
      Añade el vino blanco, sube el fuego unos minutos para que se evapore el alcohol y luego baja la intensidad. Tapa la cazuela y deja cocinar despacio unos 40 o 45 minutos, removiendo de vez en cuando. La salsa debe quedar espesa y brillante, y los calamares suaves.

    7. Rectifica y sirve:
      Prueba la salsa, ajusta la sal y, si está muy líquida, deja unos minutos más destapado. Sirve caliente, espolvoreando perejil fresco por encima.

    Consejos de la abuela

      • No te apures: los calamares necesitan tiempo; si los cocinas rápido, quedarán duros.
      • El vino es clave: usa uno blanco seco de buena calidad.
      • Perfecto acompañamiento: arroz blanco, patatas cocidas o pan para mojar la salsa.

      Información suplementaria

      Tiempo de preparación: 1 hora y 15 minutos

    Porciones: Para 4 personas

    Tipo de cocina: Tradicional / mediterránea

    Tipo de comida: Plato principal

    Información nutricional (por porción):

    Calorías: 320 kcal

    Proteínas: 28 g

    Grasas: 14 g

    Carbohidratos: 12 g

