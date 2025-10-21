Calamares en salsa estilo casero: la receta de la abuela que nunca falla
Calamares en salsa al estilo tradicional: una receta de la abuela fácil, sabrosa y perfecta para cualquier ocasión.
Calamares al estilo mediterráneo
Guiso de calamares con cerveza
Calamares encebollados
Porciones: Para 4 personas
Tipo de cocina: Tradicional / mediterránea
Tipo de comida: Plato principal
Información nutricional (por porción):
Calorías: 320 kcal
Proteínas: 28 g
Grasas: 14 g
Carbohidratos: 12 g
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios