Calamares encebollados: la receta de la abuela fácil y casera

Hay platos que huelen a recuerdos, y los calamares encebollados son uno de ellos. Seguro que más de una vez los has probado en casa de tus padres o de tu abuela, ese guiso sencillo que se hace con cariño y sin prisas. No hace falta complicarse con ingredientes raros: cebolla, calamares, un buen vino blanco y un ratito de fuego lento hacen magia en la cocina.

Lo bueno de esta receta es que no tiene misterio. Es fácil, barata y siempre queda bien. La clave está en la cebolla, que se va cocinando poco a poco hasta quedar tierna y dulzona, abrazando a los calamares y formando una salsa de esas que te piden pan para mojar.

Ingredientes para 4 personas

1 kg de calamares frescos (enteros o en anillas, como más cómodo)

4 cebollas grandes

3 dientes de ajo

100 ml de vino blanco seco

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 hoja de laurel

Sal y pimienta al gusto

Opcional: un poquito de pimentón dulce o una guindilla si te va el picante

Cómo se hacen los calamares encebollados

Limpia los calamares. Si los compras enteros, toca quitar la piel, la pluma y las tripas. No es tan difícil como parece, solo un poco entretenido. Después los cortas en aros o tiras. Pochamos la cebolla. Pela las cebollas y córtalas en tiras finas. En una cazuela grande pon el aceite, sofríe los ajos un minuto y añade la cebolla con un pellizco de sal. Déjala a fuego lento, que se haga despacio durante unos 20 minutos hasta que se ponga transparente y tierna. Añadimos los calamares. Sube el fuego, incorpora el laurel y los calamares, y remueve bien. Sueltan bastante agua, así que deja que reduzcan un poco. El vino blanco. Vierte el vino y espera un par de minutos a que evapore el alcohol. Ese aroma es una maravilla. Cocción final. Baja el fuego y deja que todo se cocine unos 25-30 minutos. Lo sabrás porque los calamares estarán tiernos y la cebolla convertida en una salsita melosa irresistible.

Trucos de toda la vida

Si quieres un sabor más intenso, ponle una pizca de pimentón al sofrito .

. Este plato al día siguiente está aún mejor, porque los sabores se asientan.

Con arroz blanco o unas patatas cocidas al lado queda de lujo.

Calorías del plato

Calamares (1 kg) → 700 kcal

Cebollas (800 g) → 320 kcal

Ajo (3 dientes) → 20 kcal

Vino blanco (100 ml) → 70 kcal

Aceite de oliva (30 ml) → 270 kcal

Total de la receta: unas 1.380 kcal

Por ración (4 personas): alrededor de 345 kcal

El resultado

Un plato humilde, con pocos ingredientes, pero que tiene ese “algo” que solo las recetas de siempre logran transmitir. Los calamares encebollados son jugosos, tiernos y con una salsa que te transporta directo a la mesa de la abuela. Fácil, casero y con todo el sabor de la cocina de antes.