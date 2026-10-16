Buñuelos de calabaza valencianos: receta tradicional

Pocos olores resultan tan evocadores en la geografía levantina como el del aceite hirviendo mezclado con la calabaza asada en los primeros días de marzo. Los buñuelos de calabaza son el alma indiscutible de las fiestas josefinas, pero reducir su consumo a la semana de Fallas sería un error imperdonable. Este dulce tradicional es una joya de la repostería popular: de masa tierna, ligeramente elástica y hueca por dentro, ideal para atrapar el azúcar en el exterior.

El secreto para lograr esa textura esponjosa y nada pesada no radica en levaduras químicas ni en atajos modernos, sino en respetar el fermentado lento de la masa y dominar la técnica del moldeado a mano.

Ingredientes

500 g de calabaza asada (preferiblemente variedad Cacahuete o Carruzo)

350 g de harina de fuerza

25 g de levadura fresca de panadería

100 ml del agua tibia de cocer la calabaza (o agua templada)

La ralladura de 1 limón pequeño

Una pizca de sal fina

Abundante aceite de girasol o de oliva suave para freír

Azúcar blanquilla para rebozar al final

Cómo hacer buñuelos de calabaza valencianos paso a paso

Asa la calabaza cortada por la mitad a 200 °C hasta que la carne esté completamente tierna y caramelizada. Retira la piel y tritúrala o chafala bien con un tenedor hasta obtener un puré homogéneo sin hebras gruesas. En un vaso con el agua tibia, deshaz la levadura fresca con la ayuda de una cuchara hasta que no queden grumos. En un bol grande, junta el puré de calabaza, el agua con la levadura disuelta, la ralladura de limón y la pizca de sal. Remueve bien para integrar los aromas. Incorporar la harina y airear. Agrega la harina de fuerza tamizada poco a poco mientras trabajas la masa con la mano abierta. Hay que golpear la masa contra las paredes del recipiente de abajo hacia arriba para introducir la mayor cantidad de aire posible. Tapa todo con un paño limpio de cocina y pon en un sitio cálido durante una hora para que la masa doble el volumen y fermente. Calienta aceite abundante en una sartén capaz. Prepárate un cuenco con agua templada para mojarte las manos. Toma una porción de masa con la mano izquierda, aprieta el puño para que salga una bola por arriba, hazle un orificio central rápido con el pulgar mojado de la mano derecha y déjala caer con cuidado en el aceite caliente. Escurrir y rebozar. Fríe los buñuelos dándoles la vuelta para que se doren de forma uniforme por ambos lados. Sácalos con una espumadera, déjalos reposar unos segundos sobre papel absorbente y rebózalos inmediatamente en abundante azúcar antes de que se enfríen.

Trucos para que salga perfecto

El punto de agua en la masa determina el éxito rotundo del buñuelo. Lo ideal es asarla para estas recetas.

La temperatura del aceite resulta fundamental. Un aceite demasiado frío hará que la masa absorba grasa como una esponja, volviendo el postre indigesto. Si el aceite está humeando, la corteza se dorará de inmediato dejando el interior crudo y con sabor a harina.

Variantes de la receta

Aunque el estándar festivo es dulce, la versatilidad de este tubérculo en sartén ha dado pie a versiones saladas fabulosas para el aperitivo. Un ejemplo excelente son los Buñuelos de calabaza salados, donde el azúcar se sustituye por quesos curados o de cabra, hierbas aromáticas y un toque de pimienta negra.

Si prefieres indagar en las raíces de este dulce y descubrir las pequeñas diferencias entre comarcas, consultar la Buñuelos de calabaza receta original permite apreciar cómo algunos pueblos añaden un chorrito de cazalla o anís seco a la masa para potenciar los aromas florales.

Por otro lado, la fórmula transmitida en el entorno familiar, como la clásica Buñuelos de calabaza de la abuela, suele prescindir del agua en favor del propio jugo de la hortaliza asada, logrando un color anaranjado intenso y una miga sumamente melosa.

Con qué acompañar los buñuelos de calabaza

El maridaje indiscutible en las tardes frías es un buen tazón de chocolate a la taza, espeso y amargo, donde poder mojar el buñuelo recubierto de azúcar. El contraste entre el crujiente exterior y la tibieza del chocolate fundido es imbatible.

Cómo conservar los buñuelos de calabaza

Los buñuelos fritos están diseñados para consumirse en el momento, recién hechos o templados. Con el paso de las horas, el azúcar espolvoreado se humedece y la capa exterior pierde ese toque crujiente tan característico.

Información nutricional

La presencia de la calabaza aporta fibra y betacarotenos, compensando parcialmente la carga glucémica del azúcar de cobertura.

Calorías totales de la receta: 1850 kcal aprox. (para toda la tanda completa)

Calorías por ración (4-5 unidades): 308 kcal

Grasas: 12 g

Hidratos de carbono: 46 g

Proteínas: 5 g

Ficha técnica de la receta principal

Tiempo de preparación: 30 minutos (más 1 hora de fermentación)

Porciones: 6 personas (unas 25-30 unidades)

Tipo de cocina: Valenciana / Tradicional

Tipo de comida: Postre / Merienda