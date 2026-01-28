Bizcocho de plátano en Thermomix: esponjoso y fácil con plátanos maduros

El bizcocho de plátano en Thermomix es uno de esos clásicos que nunca fallan. Es fácil, rápido y perfecto para aprovechar plátanos maduros que ya nadie quiere comer tal cual. Además, queda muy esponjoso, con un sabor intenso y una textura jugosa que mejora incluso al día siguiente. Una opción que te encantará para tus desayunos, meriendas o para tener algo casero a mano cuando quieres echarte a la boca un dulce sin complicaciones.

Aunque la Thermomix te ayudará, el verdadero secreto está en la madurez del plátano. Cuanto más oscuro esté por fuera, más dulzor natural aporta y mejor queda el bizcocho. No hace falta ser un experto en repostería: esta receta está pensada para que salga bien a la primera.

Ingredientes básicos

3 plátanos muy maduros

3 huevos

180 g de azúcar (blanco o moreno)

100 ml de aceite suave o mantequilla derretida

200 g de harina de trigo

1 sobre de levadura química

1 cucharadita de canela (opcional)

1 pizca de sal

Cómo preparar el bizcocho de plátano en Thermomix

Precalienta el horno a 180 °C con calor arriba y abajo. Coloca los plátanos pelados en el vaso y tritura 10 segundos a velocidad 5. Añade los huevos y el azúcar. Mezcla 30 segundos a velocidad 4. Incorpora el aceite o la mantequilla y programa 15 segundos a velocidad 3. Agrega la harina, la levadura, la sal y la canela. Mezcla 20 segundos a velocidad 4. Vierte la masa en un molde previamente engrasado o forrado con papel vegetal. Hornea durante 40–45 minutos, hasta que al pinchar con un palillo salga limpio. Deja enfriar antes de desmoldar.

El resultado es un bizcocho alto, aromático y muy tierno.

Trucos para que quede perfecto

Usa plátanos muy maduros, son clave para el sabor y la textura.

No sobremezcles la harina para evitar que el bizcocho quede denso.

Si ves que se dora demasiado rápido, cúbrelo con papel de aluminio.

Añadir nueces o pepitas de chocolate es una buena opción si quieres variar.

Cómo acompañar el bizcocho de plátano

Este bizcocho está buenísimo solo, pero también admite acompañamientos. Puedes servirlo con fruta fresca, un café o incluso con una cobertura sencilla. Si te apetece algo especial, una Ganache vegano de chocolate combina a la perfección con el sabor del plátano.

Conservación y consejos finales

El bizcocho de plátano se conserva de maravilla durante tres o cuatro días si lo guardas en un recipiente hermético. También lo puedes congelar en porciones para tener siempre disponible algo dulce. Es una receta muy agradecida, económica y que da mucho juego para hacerla una y otra vez.