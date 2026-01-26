Tortilla de patatas en airfryer: receta fácil, rápida y jugosa paso a paso

La tortilla de patatas en airfryer es una de esas recetas que, cuando la pruebas, piensas: “¿por qué no la hice así antes?”. No salpica, no huele toda la casa a fritanga y encima queda jugosa y rica, que es lo importante. No es exactamente igual que la frita de toda la vida, pero se le acerca bastante y con muchas menos complicaciones.

Lo mejor es que no necesitas ser ningún crack en la cocina. Con cuatro ingredientes básicos y una freidora de aire, tienes la tortilla lista en menos de media hora.

Lo que vas a necesitar

Patatas, huevos, aceite de oliva y sal. Así de simple. La cebolla es opcional (no vamos a entrar en grandes polémicas), pero si te gusta, adelante, le da un punto muy bueno. Y si quieres añadir algo más luego, también te doy ideas.

Cómo hacerla sin liarte

Empieza pelando las patatas y córtalas finitas, tipo rodajas o en daditos pequeños. Cuanto más pequeñas, antes se hacen. Si usas cebolla, córtala en tiras finas y mézclala con las patatas en un bol. Añade una cucharada de aceite de oliva y un poco de sal. No hace falta más aceite, la airfryer se encarga del resto. Mezcla bien para que todo quede ligeramente impregnado. Precalienta la airfryer un par de minutos a 180 ºC y mete las patatas en la cesta. Déjalas unos 15-18 minutos, removiendo a mitad de tiempo. No busques que queden crujientes, lo ideal es que estén blanditas, como cuando las sacas de la sartén antes de mezclarlas con el huevo. Mientras tanto, bate los huevos en un bol grande y ajusta de sal. Cuando las patatas estén listas, añádelas directamente al bol, aún calientes, y mezcla con cuidado. Déjalo reposar un minuto para que el huevo se empape bien. Este truco marca la diferencia para que quede jugosa. Engrasa un molde pequeño que quepa en la airfryer, vierte la mezcla y cocina a 170 ºC durante unos 8-10 minutos. Si te gusta poco hecha, con 8 minutos va perfecta. Si la prefieres más cuajada, dale un par de minutos más o incluso voltéala con cuidado.

Ideas para variar un poco

Para variar un poco respecto de la receta clásica, puedes cambiar ingredientes sin complicarte. Por ejemplo, una Tortilla de berenjenas y cebolla es una opción diferente y muy sabrosa, ideal si quieres algo más vegetal.

¿Te apetece que sea más completa y nutritiva?, también tienes la Tortilla de garbanzos saludable, perfecta si buscas meter más proteína sin complicarte la vida.

Si quieres incorporar queso, añadir un poco rallado a la mezcla o inspirarte en una Tortilla de queso fácil es siempre un acierto seguro.

Y si te sobra tortilla (cosa rara, pero puede pasar), puedes reutilizarla de forma original preparando unas Pizzadillas o tortillas tipo pizza, rápidas y muy resultonas para una cena improvisada.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 25 minutos

Porciones: 2-3 personas

Información nutricional (aprox.): 520 kcal totales

Tipo de cocina: Española

Tipo de comida: Plato principal