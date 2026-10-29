Tarta de calabaza y chocolate en Thermomix: receta fácil y cremosa

La combinación de la dulzura untuosa de la calabaza con la intensidad del chocolate negro es una de esas jugadas maestras que cambian por completo la repostería casera. Cuando el horno aprieta y buscamos un postre que triunfe sin pasar horas pesando ingredientes a mano, contar con un robot de cocina facilita todo el proceso. Olvídate de batidoras manuales y grumos rebeldes en la harina; la tecnología culinaria permite triturar y emulsionar con una precisión milimétrica. De hecho, experimentar con combinaciones texturizadas como una tarta de chocolate con calabaza demuestra que la hortaliza aporta una humedad inigualable que ningún otro ingrediente consigue replicar con tanta elegancia.

Cómo hacer tarta de calabaza y chocolate en Thermomix paso a paso

Precalienta el horno a 180 grados con calor arriba y abajo, engrasando un molde redondo desmontable con un poco de mantequilla.

con calor arriba y abajo, engrasando un molde redondo desmontable con un poco de mantequilla. Introduce el chocolate negro troceado en el vaso de la Thermomix y tritura programando diez segundos a velocidad progresiva de cinco a diez. Retira y reserva.

y tritura programando diez segundos a velocidad progresiva de cinco a diez. Retira y reserva. Coloca la pulpa de calabaza troceada en el vaso limpio y tritura diez segundos a velocidad seis para reducirla en fragmentos muy finos.

diez segundos a velocidad seis para reducirla en fragmentos muy finos. Añade los huevos, el azúcar de caña, el aceite de girasol y la nata líquida, programando dos minutos a velocidad cuatro para emulsionar la mezcla.

programando dos minutos a velocidad cuatro para emulsionar la mezcla. Incorpora la harina de repostería, la levadura química, el cacao puro en polvo y la pizca de sal, mezclando todo durante quince segundos a velocidad cuatro.

Agrega el chocolate rallado reservado al principio y remueve suavemente con la espátula mediante movimientos envolventes.

y remueve suavemente con la espátula mediante movimientos envolventes. Vierte la masa resultante en el molde preparado y hornea durante cuarenta minutos, comprobando con una aguja que el interior sale limpio antes de retirarlo.

Trucos para que salga perfecto

El secreto de una textura cremosa radica en escurrir bien la calabaza después de triturarla si notas que suelta demasiada agua. Evita abrir la puerta del horno durante la primera media hora de horneado para que el bizcocho no pierda aire y conserve esa miga jugosa tan característica.

Variantes de la receta

Si prefieres un formato más cotidiano para los desayunos de toda la semana, puedes adaptar las proporciones para elaborar un tradicional bizcocho de calabaza y chocolate sin florituras. Cuando busques una versión más ligera centrada exclusivamente en la hortaliza sin cacao, una clásica tarta de calabaza Thermomix te solucionará el postre con la misma rapidez.

Con qué acompañar tarta de calabaza y chocolate en Thermomix

Una taza de café expreso corto o un vaso de bebida vegetal de almendras bien fría contrarrestan de maravilla la intensidad del cacao. Un pequeño copete de nata montada sin azúcar justo en el borde del plato eleva el resultado final a categoría de restaurante.

Cómo conservar tarta de calabaza y chocolate en Thermomix

Guarda las porciones restantes dentro de un recipiente hermético en el frigorífico en cuanto se hayan enfriado por completo. La humedad de la calabaza ayuda a que se mantenga tierna hasta cuatro días.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 15 minutos (más 40 minutos de horneado)

Porciones: 8 raciones generosas

Información nutricional: Aproximadamente 310 kilocalorías por porción

Tipo de cocina: Repostería casera con robot de cocina

Tipo de comida: Postre, merienda o capricho dulce de fin de semana