Setas rellenas: receta fácil paso a paso

Pocas cosas hay tan agradecidas en la cocina como unos buenos hongos bien condimentados. Cuando el frío empieza a apretar y buscamos un aperitivo que funcione tanto para una cena informal como para abrir boca en una comida familiar, las setas rellenas se convierten en esa carta ganadora que nunca falla. Tienen la virtud de concentrar un sabor umami profundo que atrapa desde el primer bocado, y lo mejor de todo es que admiten casi cualquier ingrediente que tengas rondando por la nevera.

Ingredientes de las setas rellenas

El éxito de esta receta descansa, irremediablemente, en la selección de la materia prima. Necesitas champiñones portobello o blancos de tamaño grande, con el sombrero terso y cerrado, que ofrezcan una superficie amplia y cóncava capaz de albergar una buena cantidad de tropezones. Para el relleno básico, los tallos limpios picados muy fino, un par de dientes de ajo, cebolleta fresca, un chorro generoso de aceite de oliva virgen extra y pan rallado para dar consistencia se bastan solos.

Si te apetece investigar combinaciones más elaboradas inspiradas en diversas recetas de champiñones rellenos, comprobarás que el abanico de posibilidades va desde los vegetales de huerta hasta los embutidos curados tradicionales.

Cómo hacer setas rellenas paso a paso

Comienza limpiando los champiñones con un paño húmedo o un cepillo suave; evita sumergirlos bajo el grifo directamente, ya que actúan como esponjas y absorberán demasiada agua, arruinando la cocción posterior. Retira los tallos con cuidado mediante un movimiento de giro suave y picalos menudo. Prepara una sartén con un fondo de aceite y sofríe la cebolleta junto al ajo y los pedazos de los tallos hasta que cojan un tono dorado claro. Rellena los huecos de los sombreros con esta farsa apretando con una cucharilla para que quede compacta. Para ahorrar tiempo entre semana o si buscas un resultado exprés sin encender el horno convencional, probar los champiñones rellenos en freidora de aire resulta una opción comodísima que reduce los tiempos a la mitad y deja una textura exterior irresistible.

Rellenos alternativos

La versatilidad de este hongo permite adaptarlo a los gustos de cada casa o a los restos que necesitemos aprovechar. Si buscas una opción ligera y repleta de frescura vegetal no te pierdas estos champiñones rellenos de verduras, donde calabacín, puerro y un toque de queso tierno funden sus jugos con el calor.

En cambio, si prefieres un matiz salado, intenso y reconfortante que contraste con la suavidad de la seta, decantarte por unos champiñones rellenos de jamón picado y un punto de perejil fresco eleva el plato a otra categoría culinaria.

Trucos para que no se resequen

Uno de los mayores enemigos de esta preparación es que el hongo se quede correoso o seco tras pasar por el calor. Para evitarlo, rocía la bandeja del horno con unas gotas de caldo de verduras o un fondo de vino blanco antes de colocar los ejemplares; el vapor generado mantendrá la humedad ambiente alta.

Además, no escatimes en el aceite de oliva virgen extra por encima antes de hornear, ya que actúa como película protectora que sella los jugos naturales del interior. Vigila la temperatura: un calor medio-alto durante el tiempo justo garantiza que la seta quede tierna y jugosa sin perder su estructura.

Cómo servirlas

El momento de llevarlas a la mesa importa casi tanto como la ejecución en la cocina. Sírvelas bien calientes, recién salidas del horno o de la cesta del electrodoméstico, coronadas con unas hojas de perejil fresco picado que aporten un punto de color y contraste aromático.

Funcionan de maravilla como entrante al centro de la mesa en una fuente alargada, permitiendo que cada comensal coja las suyas con la mano si la ocasión es informal, o dispuestas individualmente sobre una cama de rúcula aliñada con un hilo de reducción de Módena para una presentación más sofisticada.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 25 minutos (más el horneado)

Porciones: 4 personas

Información nutricional: 240 kcal totales aprox.

Tipo de cocina: Tradicional de mercado

Tipo de comida: Aperitivo, entrante o tapa