Recetas de pescado y marisco

Sepia al ajillo en Thermomix: fácil, rápida y llena de sabor

Receta de sepia
Sepia al ajillo en Thermomix.
Aprende a hacer sepia al ajillo en Thermomix, una receta fácil, rápida y perfecta para una comida ligera y sabrosa.

La sepia al ajillo en Thermomix es de esas recetas que te salvan una comida sin despeinarte. Pocos ingredientes, cero complicaciones y un resultado que sabe a bar bueno de costa. Sirve como tapa, como plato ligero o para acompañar lo que pilles por la nevera. Y lo mejor: en Thermomix queda tierna, jugosa y con ese puntito de ajo y perejil que engancha.

Si te gusta la sepia, esta receta entra directa en tu lista de “fijas”.

Ingredientes

Para 4 personas necesitas:

600 g de sepia limpia y troceada

4 dientes de ajo

1 manojo pequeño de perejil fresco

50 ml de aceite de oliva virgen extra

1 guindilla (opcional, si te va el picante)

Sal al gusto

Zumo de medio limón (opcional)

Cómo hacer sepia al ajillo en Thermomix paso a paso

  • Si ves que la sepia suelta mucho líquido, dale 2 o 3 minutos más sin cubilete.
  • El ajo tiene que sumar, no tapar: mejor quedarse corto que pasarse.
  • Ten pan a mano, porque la salsa vuela.
    Otras recetas con sepia que te pueden encajar

    Si te has quedado con ganas de variar, la sepia da mucho juego. Una sepia al horno es perfecta si quieres algo igual de sabroso pero más tranquilo. Para un entrante que siempre funciona, prueba la ensaladilla de sepia, ideal cuando hay invitados.

    Si buscas un plato completo pero ligero, el salteado de setas con sepia es un acierto seguro. Y si lo tuyo son los arroces, apunta estas dos: la paella de sepia y almejas para lucirte, o un arroz caldoso con sepia y langostinos cuando apetece cuchara y sabor a mar.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 10 minutos
    Tiempo de cocción: 20 minutos
    Porciones: 4 personas

    Información nutricional (aprox. total):
    Calorías totales del plato completo: 950 kcal
    (aprox. 235 kcal por ración)

    Tipo de cocina: Cocina mediterránea
    Tipo de comida: Plato principal / tapa

    Una receta rápida, sin historias raras y con sabor del bueno, perfecta para triunfar sin complicarte la vida.

