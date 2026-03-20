Recetas en freidora de aire

San jacobo en freidora de aire: receta crujiente sin aceite paso a paso

Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Haz san jacobos en freidora de aire crujientes y sin aceite con esta receta fácil y rápida paso a paso.

El san jacobo en freidora de aire se ha convertido en una de esas recetas que repites sin darte cuenta. Es fácil, rápido y, lo mejor, queda crujiente sin necesidad de freír en aceite. Sí, crujiente de verdad. De ese que hace “crack” al morder.

Si te gusta el clásico empanado pero quieres algo más ligero, esta versión te va a convencer desde el primer intento.

Ingredientes básicos

Para preparar unos buenos san jacobos en airfryer no necesitas nada raro:

  • 4 lonchas de jamón cocido (gruesas, mejor)
  • 4 lonchas de queso que funda bien
  • 1 huevo
  • Pan rallado
  • Harina
  • Sal y pimienta
  • Un poco de aceite en spray (opcional, pero recomendable)
  • Puedes ajustar cantidades según el número de comensales, pero esta base funciona siempre.

    • Cómo hacer san jacobo en freidora de aire paso a paso

    1. En primer lugar, monta cada san jacobo colocando una loncha de queso entre dos de jamón. Presiona un poco para que quede compacto. Si ves que se abre con facilidad, puedes ayudarte con palillos.
    2. Ahora viene el empanado. Pasa cada pieza por harina, luego por huevo batido y finalmente por pan rallado. Este orden es clave para que quede bien sellado y no se escape el queso.
    3. Colócalos en la cesta de la freidora de aire. Aquí un pequeño truco: no los amontones. Deja espacio entre ellos para que el aire circule bien.
    4. Pulveriza ligeramente con aceite por encima. No es obligatorio, pero ayuda a conseguir ese acabado dorado tan apetecible.
    5. Cocina a 180 ºC durante unos 8-10 minutos. A mitad de tiempo, dales la vuelta. Verás cómo van cogiendo ese color dorado que ya promete.
    6. Cuando los saques, déjalos reposar un minuto. El queso estará muy caliente.san jacobo

    El truco para que queden realmente crujientes

    Aquí no hay magia, pero sí pequeños detalles:

    • Usa pan rallado grueso o tipo panko si tienes.
    • No te saltes la harina (ayuda a fijar todo).
    • Un toque de aceite en spray marca la diferencia.
    • No sobrecargues la freidora.
    • Y sobre todo, no tengas prisa al darles la vuelta. Ese dorado se construye poco a poco.

    Variantes que también funcionan muy bien

    Una vez dominas la receta base, puedes experimentar bastante.

    ¿Por qué hacerlo en freidora de aire?

    Principalmente por tres cosas: menos aceite, menos olor y menos limpieza. Y no es poca cosa.

    Además, el resultado es bastante fiel al original. No es exactamente igual que frito, claro, pero se acerca mucho… y con muchas menos calorías.

    Es una opción muy práctica para el día a día. En menos de 15 minutos tienes un plato que gusta a todo el mundo. Literal.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 15 minutos
    Porciones: 2-4 personas
    Información nutricional: Aproximadamente 250-320 kcal por unidad
    Tipo de cocina: Española
    Tipo de comida: Plato principal

    Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas