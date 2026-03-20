San jacobo en freidora de aire: receta crujiente sin aceite paso a paso
Haz san jacobos en freidora de aire crujientes y sin aceite con esta receta fácil y rápida paso a paso.
El san jacobo en freidora de aire se ha convertido en una de esas recetas que repites sin darte cuenta. Es fácil, rápido y, lo mejor, queda crujiente sin necesidad de freír en aceite. Sí, crujiente de verdad. De ese que hace “crack” al morder.
Si te gusta el clásico empanado pero quieres algo más ligero, esta versión te va a convencer desde el primer intento.
Ingredientes básicos
Para preparar unos buenos san jacobos en airfryer no necesitas nada raro:
Cómo hacer san jacobo en freidora de aire paso a paso
- En primer lugar, monta cada san jacobo colocando una loncha de queso entre dos de jamón. Presiona un poco para que quede compacto. Si ves que se abre con facilidad, puedes ayudarte con palillos.
- Ahora viene el empanado. Pasa cada pieza por harina, luego por huevo batido y finalmente por pan rallado. Este orden es clave para que quede bien sellado y no se escape el queso.
- Colócalos en la cesta de la freidora de aire. Aquí un pequeño truco: no los amontones. Deja espacio entre ellos para que el aire circule bien.
- Pulveriza ligeramente con aceite por encima. No es obligatorio, pero ayuda a conseguir ese acabado dorado tan apetecible.
- Cocina a 180 ºC durante unos 8-10 minutos. A mitad de tiempo, dales la vuelta. Verás cómo van cogiendo ese color dorado que ya promete.
- Cuando los saques, déjalos reposar un minuto. El queso estará muy caliente.
El truco para que queden realmente crujientes
Aquí no hay magia, pero sí pequeños detalles:
- Usa pan rallado grueso o tipo panko si tienes.
- No te saltes la harina (ayuda a fijar todo).
- Un toque de aceite en spray marca la diferencia.
- No sobrecargues la freidora.
- Y sobre todo, no tengas prisa al darles la vuelta. Ese dorado se construye poco a poco.
Variantes que también funcionan muy bien
Una vez dominas la receta base, puedes experimentar bastante.
- Si te gusta lo clásico, puedes inspirarte en esta san jacobo receta tradicional, que sigue siendo un imprescindible.
- Pero hay más opciones. Por ejemplo, una versión diferente y más ligera como el san jacobo de pescado receta, perfecta si quieres salir de lo típico.
- Y si buscas algo aún más ligero, prueba el san jacobo de berenjena al horno. No es lo mismo, pero sorprende bastante.
¿Por qué hacerlo en freidora de aire?
Principalmente por tres cosas: menos aceite, menos olor y menos limpieza. Y no es poca cosa.
Además, el resultado es bastante fiel al original. No es exactamente igual que frito, claro, pero se acerca mucho… y con muchas menos calorías.
Es una opción muy práctica para el día a día. En menos de 15 minutos tienes un plato que gusta a todo el mundo. Literal.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 15 minutos
Porciones: 2-4 personas
Información nutricional: Aproximadamente 250-320 kcal por unidad
Tipo de cocina: Española
Tipo de comida: Plato principal