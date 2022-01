Sí, las salchichas cocinadas con Coca Cola parecen cosa de chavales, de esas combinaciones extrañas que los jóvenes se animan a hacer cuando no tienen mucho dinero en el bolsillo. Y es que este tipo de preparaciones son típicas de cuando estudiábamos en la universidad, y nos reuníamos en el piso compartido para charlar, escuchar música, bailar y estudiar. O ligar, pues daba tiempo para todo. Pero sin embargo es una receta ideal para hacer en casa en cualquier momento, a los más pequeños les va a encantar. El caso es que las salchichas así preparadas, además de la obviedad económica, resultan riquísimas y muy fáciles de hacer, como conviene a los platos de jóvenes universitarios que quieren pasar el rato entre buena compañía. La cuestión no era preparar cosas gourmets, sino que fuesen fáciles de elaborar y llenasen el estómago sin vaciar los bolsillos. Vamos, la combinación perfecta, teniendo en cuenta que parte de los ingredientes era también una de las bebidas. Es una preparación la mar de fácil y rápida, y además queda estupenda. Se le pueden añadir otros ingredientes para aportar un toque más sofisticado (el que tal vez faltaba en la época universitaria), como mostaza, pimienta y salsa inglesa. Ingredientes:

Salchichas del tipo Frankfurt

250 ml de Coca Cola (o cualquier bebida de cola negra)

200 ml de salsa de tomate

1 cucharada de salsa inglesa

1 cucharadita de mostaza

Sal y pimienta al gusto

Cómo preparar unas salchichas cocinadas con Coca Cola:

Cortar las salchichas en rodajas no muy finas, pueden ser oblicuas. En una sartén dorar las salchichas con un hilillo de aceite, hasta que tomen un color tipo caramelo. En otra sartén o cacerola, mezclar la Coca Cola, la salsa de tomate, la salsa inglesa, sal y pimienta al gusto, y el toque de mostaza. Subir el fuego y dejar que la salsa hierva un par de minutos. Verter sobre las salchichas y cocer a fuego medio durante dos minutos. Servir inmediatamente.

Estas salchichas cocinadas con Coca Cola quedan para chuparse los dedos. La cantidad de salchichas dependerá de la cantidad de gente que seáis, pero recuerda que resultan tan buenas que todos querrán más.

Puedes usar cualquier tipo de salchichas, pero recomendamos que sean frescas y no envasadas (aunque si no consigues no hay ningún drama). Sirve con palillos para que los comensales las manipulen con más facilidad y no se ensucien los dedos.

También puedes aumentar la cantidad de Coca Cola dependiendo de la cantidad de salchichas que pongas; ten en cuenta que la salsa debe impregnar por completo las salchichas, aunque no tiene por qué ser muy líquida. Es cuestión de gustos.