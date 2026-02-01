Rollitos asiáticos vegetarianos con salsa de cacahuete

Los rollitos asiáticos vegetarianos son uno de esos platos que sorprenden sin complicarse la vida. Son ligeros, refrescantes y llenos de color, ideales cuando apetece comer bien pero sin sensación de pesadez. No llevan fritura, se preparan en poco tiempo y además quedan tan bonitos que parecen de restaurante, aunque los hagas en casa sin estrés.

Son ingredientes sencillos, fáciles de conseguir: papel de arroz, ingredientes frescos y una buena salsa de cacahuete que lo une todo. La idea que te proponemos va combinando el punto crujiente de las verduras, el matiz delicado de los fideos, el aroma de las hierbas y la rica salsa cremosa. Van fenomenal como entrante, para compartir en el centro de la mesa y te encantarán como cena ligera.

Ingredientes para los rollitos

Láminas de papel de arroz

Gambas cocidas y peladas (o tofu si prefieres versión vegetariana)

Lechuga romana o iceberg

Zanahoria rallada

Pepino cortado en tiras finas

Brotes de soja (opcional)

Hierbabuena fresca

Cilantro fresco

Ingredientes para la salsa de cacahuete

Mantequilla de cacahuete cremosa

Salsa de soja

Zumo de lima o limón

Agua caliente

Miel o azúcar moreno

Ajo rallado o en polvo

Chile o salsa picante (opcional)

Cómo prepararlos sin complicaciones

Empieza por los fideos de arroz. Normalmente basta con dejarlos en agua caliente unos minutos hasta que estén tiernos. Escúrrelos bien y resérvalos. Mientras tanto, lava y corta todas las verduras. No hace falta obsesionarse con la perfección, pero sí conviene que estén en tiras finas para que el rollito se cierre sin problema. Si usas gambas, córtalas a lo largo en dos mitades. Así se reparten mejor y quedan más bonitas a la vista. El tofu puedes usarlo tal cual o marcarlo ligeramente en la sartén si te apetece darle un punto extra de sabor. Para montar los rollitos, humedece una lámina de papel de arroz en agua tibia durante unos segundos. Cuando esté flexible, colócala sobre una superficie limpia. Añade en el centro una hoja de lechuga, un poco de fideos, verduras, hierbas frescas y la proteína. Dobla primero los laterales hacia dentro y luego enrolla con cuidado, pero sin miedo, para que quede bien cerrado. Repite el proceso hasta terminar todos los ingredientes. Al principio parece delicado, pero en cuanto haces uno o dos, le pillas el truco.

La salsa que lo cambia todo

Ve mezclando en un recipiente la mantequilla de cacahuete con la salsa de soja, el zumo de lima, el ajo y la miel. Agrega agua caliente poco a poco hasta que veas que hay una textura suave y cremosa. Si te gusta con matices frescos añade lima o limón.

Sirve los rollitos recién hechos, con la salsa en un cuenco para ir mojando. No hace falta nada más.

Información suplementaria

Tiempo de preparación:

30–40 minutos

Porciones:

4 personas (8–12 rollitos, según tamaño)

Información nutricional (aproximada):

Calorías totales por ración: 350–400 kcal

Plato bajo en grasas saturadas

Buena fuente de fibra, vitaminas y proteínas ligeras

(Las calorías pueden variar según la cantidad de salsa y la proteína utilizada.)

Tipo de cocina:

Vietnamita / Asiática

Tipo de comida:

Entrante, plato ligero, comida saludable o cena fresca

Frescos, equilibrados y muy fáciles de adaptar, estos rollitos asiáticos con salsa de cacahuete son una prueba clara de que comer sano también puede ser divertido y sabroso. Una receta que invita a repetir… y a compartir.