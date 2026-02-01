Cocina vegetariana

Rollitos asiáticos vegetarianos con salsa de cacahuete

Rollitos asiáticos vegetarianos
rollitos asiáticos.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Si te gusa probar cosas diferentes, de la cocina internaciona, esos rollitos asiáticos vegetarianos con salsa de cacahuete son riquísimos.

Pho de Vietnam

5 recetas japonesas

Caldereta asiática de pescado y marisco

Los rollitos asiáticos vegetarianos son uno de esos platos que sorprenden sin complicarse la vida. Son ligeros, refrescantes y llenos de color, ideales cuando apetece comer bien pero sin sensación de pesadez. No llevan fritura, se preparan en poco tiempo y además quedan tan bonitos que parecen de restaurante, aunque los hagas en casa sin estrés.

Son ingredientes sencillos, fáciles de conseguir: papel de arroz, ingredientes frescos y una buena salsa de cacahuete que lo une todo. La idea que te proponemos va combinando el punto crujiente de las verduras, el matiz delicado de los fideos, el aroma de las hierbas y la rica salsa cremosa. Van fenomenal como entrante, para compartir en el centro de la mesa y te encantarán como cena ligera.

Ingredientes para los rollitos

  • Láminas de papel de arroz
  • Fideos de arroz finos
  • Gambas cocidas y peladas (o tofu si prefieres versión vegetariana)
  • Lechuga romana o iceberg
  • Zanahoria rallada
  • Pepino cortado en tiras finas
  • Brotes de soja (opcional)
  • Hierbabuena fresca
  • Cilantro fresco

    • Ingredientes para la salsa de cacahuete

    • Mantequilla de cacahuete cremosa
    • Salsa de soja
    • Zumo de lima o limón
    • Agua caliente
    • Miel o azúcar moreno
    • Ajo rallado o en polvo
    • Chile o salsa picante (opcional)

    Cómo prepararlos sin complicaciones

    1. Empieza por los fideos de arroz. Normalmente basta con dejarlos en agua caliente unos minutos hasta que estén tiernos. Escúrrelos bien y resérvalos. Mientras tanto, lava y corta todas las verduras. No hace falta obsesionarse con la perfección, pero sí conviene que estén en tiras finas para que el rollito se cierre sin problema.
    2. Si usas gambas, córtalas a lo largo en dos mitades. Así se reparten mejor y quedan más bonitas a la vista. El tofu puedes usarlo tal cual o marcarlo ligeramente en la sartén si te apetece darle un punto extra de sabor.
    3. Para montar los rollitos, humedece una lámina de papel de arroz en agua tibia durante unos segundos. Cuando esté flexible, colócala sobre una superficie limpia. Añade en el centro una hoja de lechuga, un poco de fideos, verduras, hierbas frescas y la proteína. Dobla primero los laterales hacia dentro y luego enrolla con cuidado, pero sin miedo, para que quede bien cerrado.
    4. Repite el proceso hasta terminar todos los ingredientes. Al principio parece delicado, pero en cuanto haces uno o dos, le pillas el truco.Salsa de cacahuetes

    La salsa que lo cambia todo

    Ve mezclando en un recipiente la mantequilla de cacahuete con la salsa de soja, el zumo de lima, el ajo y la miel. Agrega agua caliente poco a poco hasta que veas que hay una textura suave y cremosa. Si te gusta con matices frescos añade lima o limón.

    Sirve los rollitos recién hechos, con la salsa en un cuenco para ir mojando. No hace falta nada más.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación:
    30–40 minutos

    Porciones:
    4 personas (8–12 rollitos, según tamaño)

    Información nutricional (aproximada):

    Calorías totales por ración: 350–400 kcal

    Plato bajo en grasas saturadas

    Buena fuente de fibra, vitaminas y proteínas ligeras

    (Las calorías pueden variar según la cantidad de salsa y la proteína utilizada.)

    Tipo de cocina:
    Vietnamita / Asiática

    Tipo de comida:
    Entrante, plato ligero, comida saludable o cena fresca

    Frescos, equilibrados y muy fáciles de adaptar, estos rollitos asiáticos con salsa de cacahuete son una prueba clara de que comer sano también puede ser divertido y sabroso. Una receta que invita a repetir… y a compartir.

    Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas