Recetas con papel de arroz: ideas fáciles y originales para cocinar

El papel de arroz es de esos ingredientes que sorprenden la primera vez que lo pruebas. Ligero, casi transparente, parece que no puede hacer gran cosa… hasta que lo hidratas y descubres que sirve para mil recetas. Lo conocemos por los típicos rollitos vietnamitas, pero con el tiempo te das cuenta que da muchísimo juego: desde canelones sin pasta hasta bases crujientes para picar. Además, apenas tiene calorías porque pueden ser totalmente vegetarianos, así que no da remordimientos.

Ideas con papel de arroz

Te compartimos algunas ideas fáciles y distintas, para que veas lo versátil que puede ser.

Rollitos frescos de verduras y gambas

El clásico que nunca falla. Solo hay que mojar las láminas de papel de arroz en agua tibia unos segundos, colocarlas en la mesa y rellenarlas. Puedes usar zanahoria, pepino, lechuga, un par de hojas de menta y gambas cocidas. Se enrolla con mimo (¡al principio se rompen, paciencia!) y se acompaña con una salsa de soja o de cacahuete. Quedan frescos, crujientes y muy vistosos.

Canelones con papel de arroz

Aquí viene la versión creativa: canelones pero sin pasta. En casa los hacemos con pollo desmenuzado, un poco de ricotta y cebolla sofrita. Estos ricos rollitos se envuelven con las láminas hidratadas, se acomodan en una bandeja, salsa de tomate por encima y al horno con queso rallado. Sale un plato mucho más ligero, pero igual de reconfortante que la receta de siempre.

Mini pizzas exprés

Esta idea es divertida y perfecta para picoteo. Basta con poner una lámina en la sartén con unas gotitas de aceite. Al calentarse se queda rígida y crujiente, como una base ultrafina. Encima le ponemos tomate, queso y lo que haya en la nevera: champiñones, jamón, incluso atún. Unos minutos al horno y tienes unas mini pizzas originales que desaparecen de la mesa en nada.

Ensalada enrollada

¿Te aburre comer la ensalada siempre en plato? La envuelves en papel de arroz y se convierte en un burrito fresco. Relleno con hojas verdes, aguacate, pollo a la plancha y unos frutos secos. Queda práctico, sabroso y perfecto para llevar a la oficina.

Postre rápido con fruta

El papel de arroz también admite dulces. Mira este favorito: plátano y fresas con un poco de chocolate negro fundido. Se enrolla todo, se pasa rápido por la sartén y ya está. Calentito y con ese contraste del chocolate con la fruta, es un postre sencillo pero de diez.

Trucos que siempre funcionan

Con 5–10 segundos en agua tibia, el papel está listo. Más tiempo y se vuelve frágil.

Usa una tabla húmeda para que no se pegue.

Y sobre todo, no tengas miedo de improvisar. Casi cualquier relleno funciona, como es el caso de los frutos secos.