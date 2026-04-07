Robiols Thermomix: cómo hacer los tradicionales robiols mallorquines en casa

Si has estado en Mallorca o conoces un poco su repostería, seguro que los robiols te suenan. Son esos dulces con forma de media luna, rellenos normalmente de requesón, cabello de ángel o mermelada. Muy tradicionales. Muy caseros.

Y lo mejor es que no hace falta viajar hasta las islas para disfrutarlos. Con Thermomix, además, el proceso se simplifica bastante. No es que pierdan autenticidad, ni mucho menos. Solo te ahorras tiempo y esfuerzo.

Qué son exactamente los robiols

Los robiols son un dulce típico de Mallorca, muy ligado a celebraciones como Semana Santa. Aunque hoy en día se comen todo el año, en muchas casas siguen preparándose en esas fechas, como parte de la tradición familiar.

La base es una masa suave, ligeramente dulce. Después se rellenan al gusto y se hornean hasta que quedan dorados. Al final, un poco de azúcar glas por encima… y listos.

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Ingredientes para hacer robiols en Thermomix

Para unas 12-15 unidades aproximadamente:

Para la masa:

500 g de harina

150 g de azúcar

150 g de manteca de cerdo

2 yemas de huevo

100 ml de zumo de naranja

Ralladura de limón

Para el relleno (al gusto):

Requesón (muy típico)

Cabello de ángel

Mermelada (albaricoque o fresa funcionan muy bien)

Para decorar:

Azúcar glas

Preparación paso a paso en Thermomix

1. Mezclar los ingredientes de la masa

Pon en el vaso el azúcar y la ralladura de limón. Tritura unos segundos para aromatizar bien. No hace falta mucho tiempo. Añade la manteca de cerdo, las yemas y el zumo de naranja. Mezcla durante unos 20-30 segundos a velocidad media. Ahora incorpora la harina poco a poco. Programa función de amasado durante 1-2 minutos. Verás que se forma una masa compacta, pero manejable. Si notas que está demasiado pegajosa, puedes añadir un poco más de harina. Sin pasarte.

2. Dejar reposar

Saca la masa, haz una bola y déjala reposar unos 20-30 minutos. No es obligatorio, pero ayuda a trabajarla mejor después. Mientras tanto, puedes preparar los rellenos si no los tienes listos.

3. Formar los robiols

Divide la masa en pequeñas porciones. Estíralas con un rodillo hasta que queden finas, pero no demasiado. Un grosor medio funciona bien. Coloca una cucharada de relleno en el centro. Dobla la masa formando una media luna y sella los bordes con los dedos o un tenedor. Este paso lleva su tiempo, pero es parte de la gracia de la receta.

4. Hornear

Precalienta el horno a 180 º C. Coloca los robiols en una bandeja con papel vegetal y hornéalos durante unos 20-25 minutos. No deben dorarse en exceso, solo coger un ligero color.

5. Toque final

Cuando estén fríos, espolvorea azúcar glas por encima.

Y ya está.

Consejos que marcan la diferencia

Aquí es donde la receta mejora de verdad:

No sobrecargues el relleno . Si pones demasiado, se pueden abrir al hornear.

. Si pones demasiado, se pueden abrir al hornear. La masa debe ser flexible, no seca. Ajusta con harina si hace falta, pero con cuidado.

El requesón queda mejor si lo mezclas con un poco de azúcar antes de usarlo.

antes de usarlo. Puedes aromatizar la masa con un toque de canela o vainilla si te apetece variar.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 1 hora (incluyendo reposo)

Porciones: 12-15 robiols

Información nutricional: aproximadamente 180-220 kcal por unidad (según relleno)

Tipo de cocina: Española (Mallorquina)

Tipo de comida: Postre

A partir de ahí, es cuestión de repetir. Porque sí, la primera vez salen bien… pero la segunda, mejor.