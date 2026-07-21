Relleno de empanadas de pollo: receta jugosa y llena de sabor

Pocas frustraciones culinarias superan la de morder una empanada dorada y crujiente solo para descubrir un interior seco y deslucido que exige un vaso de agua inmediato. Lograr el relleno perfecto de pollo no depende de la fortuna, sino de comprender cómo interactúan los jugos de la carne con el sofrito y los lácteos o caldos que elijamos. Cuando se dominan estas proporciones, el resultado pasa de ser un simple tentempié a convertirse en el protagonista absoluto de cualquier mesa informal.

Ingredientes

500 gramos de pechuga y jamoncitos de pollo desmigados

2 cebollas grandes picadas en brunoise fina

1 pimiento rojo carnoso

3 dientes de ajo machacados

100 mililitros de caldo concentrado de pollo

2 cucharadas soperas de tomate frito casero

1 cucharadita de pimentón dulce y media de comino molido

Aceite de oliva virgen extra y sal al gusto

Cómo hacer Relleno de empanadas de pollo paso a paso

Calienta un fondo generoso de aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio. Incorpora la cebolla junto con una pizca de sal y sofríela pacientemente hasta que se torne transparente y comience a caramelizarse en sus propios azúcares, un proceso que requiere al menos quince minutos de atención constante. Agrega entonces el pimiento rojo cortado en dados diminutos y los ajos machacados, removiendo con frecuencia para integrar los aromas sin que lleguen a quemarse. Incorpora el pimentón dulce y el comino directamente sobre las verduras, tostando las especias durante apenas treinta segundos antes de apagar el fondo con el tomate frito. Añade el pollo previamente cocinado y desmigado con mimo, asegurándote de que absorba toda la grasa aromática del sofrito. Vierte el caldo de pollo y deja cocer a fuego lento durante diez minutos. El líquido debe reducirse lo justo para mantener la humedad interna sin encharcar la masa de la empanada. Apaga el fuego y deja enfriar por completo antes de usarlo.

Trucos para que salga perfecto

El error más común consiste en rellenar la masa con el guiso caliente, lo que ablanda la estructura exterior y arruina la cocción al horno o la fritura. Deja reposar la mezcla en un recipiente amplio dentro del frigorífico durante un par de horas; la grasa del pollo se solidificará ligeramente, facilitando enormemente el posterior montaje de las piezas.

Si te apasiona aprovechar esta carne en distintas preparaciones reconfortantes, puedes inspirarte en la jugosidad de un buen roti de pollo al horno con patatas para entender cómo el propio jugo de la pieza es el mejor aliado de la ternura.

Variantes de la receta

Para un perfil de sabor más mediterráneo, resulta excelente incorporar un puñado de aceitunas negras picadas y huevo duro troceado. Quienes busquen un toque picante pueden sumar una guindilla de cayena bien picada al sofrito inicial.

Por otro lado, si prefieres explorar opciones creativas de aprovechamiento con esta carne, prueba a transformar las sobras en unos divertidos huevos rellenos de pollo o decídete por una textura completamente distinta preparando un crujiente pollo rebozado con doritos para sorprender a los comensales más jóvenes.

Con qué acompañar Relleno de empanadas de pollo

Una vez convertidas las empanadas en el plato principal, acompáñalas con una ensalada fresca de brotes de espinaca, gajos de mandarina y nueces tostadas con una vinagreta ligera de miel y mostaza que equilibre la contundencia de la masa.

Cómo conservar Relleno de empanadas de pollo

El relleno ya cocinado aguanta perfectamente hasta tres días en un recipiente hermético dentro de la nevera. También se puede congelar en porciones individuales para montar las empanadas cualquier día de prisa sin perder un ápice de sabor.

Tiempo de preparación: 45 minutos

Porciones: 6

Información nutricional: 220 kcal

Tipo de cocina: Entrante casero