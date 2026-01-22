Recetas para olla GM: ideas fáciles y prácticas para cada día

La olla GM se ha vuelto casi imprescindible en muchas casas, sobre todo para quienes quieren comer bien sin pasarse media vida en la cocina. Es práctica, rápida y bastante intuitiva, así que viene genial para el día a día. Con ella puedes preparar desde platos sencillos hasta guisos de los de toda la vida, controlando mejor los tiempos de cocción y evitando estar pendiente constantemente de la olla.

Receta de conejo

Una de las cosas que más se agradecen de la olla GM es que convierte recetas tradicionales, que antes llevaban horas, en platos mucho más asumibles entre semana. Por ejemplo, el conejo en olla rápida es una opción perfecta si te apetece un guiso casero sin complicarte. Con un buen sofrito, un poco de vino y algunas verduras, el conejo queda tierno, jugoso y lleno de sabor en muy poco tiempo. Es de esos platos que saben a comida de casa, pero hechos sin estrés.

Información suplementaria (conejo en olla GM):

Tiempo de preparación: 15 minutos

Porciones: 4

Calorías totales aproximadas: 900 kcal

Tipo de cocina: Tradicional española

Tipo de comida: Plato principal

Unos ricos callos

Si hablamos de platos potentes, la olla GM también se luce con recetas de cuchara. Los callos en olla exprés son un buen ejemplo. Normalmente, este plato requiere horas de cocción y bastante paciencia, pero con la olla a presión el proceso se acorta muchísimo. El resultado sigue siendo el mismo: callos melosos, con sabor intenso y ese punto reconfortante tan típico de la cocina madrileña.

Información suplementaria (callos en olla GM):

Tiempo de preparación: 20 minutos

Porciones: 4–5

Calorías totales aproximadas: 1.400 kcal

Tipo de cocina: Española tradicional

Tipo de comida: Plato de cuchara

Receta de ossobuco

Para variar un poco y salir del recetario más clásico, el ossobuco en olla exprés es una opción ideal. Es una receta que suena más sofisticada, pero en realidad es bastante sencilla con la olla GM. La carne queda súper tierna gracias a la presión, y la salsa se concentra mucho más. Además, es un plato que puedes dejar hecho con antelación y recalentar sin problema, algo muy práctico para organizar comidas.

Información suplementaria (ossobuco en olla GM):

Tiempo de preparación: 25 minutos

Porciones: 4

Calorías totales aproximadas: 1.200 kcal

Tipo de cocina: Italiana

Tipo de comida: Plato principal

Que no falten las legumbres

Las legumbres son otro punto fuerte de la olla GM. Preparar alubias en olla rápida ahorra muchísimo tiempo y hace que sea más fácil incluir este tipo de platos en el menú semanal. Con un buen remojo previo y el programa adecuado, las alubias quedan tiernas y bien cocidas, ya sea en versión tradicional o más ligera con verduras. Además, cunden mucho y son perfectas para cocinar en cantidad y congelar.

Información suplementaria (alubias en olla GM):

Tiempo de preparación: 10 minutos (+ remojo previo)

Porciones: 6

Calorías totales aproximadas: 1.500 kcal

Tipo de cocina: Tradicional

Tipo de comida: Plato de cuchara

Desde guisos tradicionales hasta recetas un poco más especiales, la olla GM demuestra que cocinar en casa no tiene por qué ser complicado ni aburrido, incluso cuando vas con prisas.