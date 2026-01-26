Recetas con crema de cacahuete fáciles y rápidas: ideas dulces y saladas

La crema de cacahuete es ese ingrediente que muchos tenemos en casa “por si acaso”… y al final solo usamos para untar en una tostada. Error. Craso error. Porque cuando empiezas a meterla en recetas, tanto dulces como saladas, se abre un mundo nuevo. Y lo mejor: no hace falta complicarse ni pasarse horas en la cocina. Con cuatro cosas y un poco de imaginación, salen platos muy top.

Si te gusta el sabor intenso, cremoso y ese punto entre dulce y salado que engancha, sigue leyendo porque aquí van ideas fáciles, rápidas y cero aburridas.

Recetas dulces que no fallan

En dulce, la crema de cacahuete juega en modo fácil. Es prácticamente imposible que quede mal. Va bien con chocolate, con fruta, con avena, con yogur… lo que pilles.

Una opción rápida para cualquier momento del día: yogur natural, una cucharada generosa de crema de cacahuete, un chorrito de miel y fruta troceada. Dos minutos y tienes una merienda que llena y sabe brutal. Si entrenas o necesitas energía extra, esto es oro.

Otra clásica que nunca decepciona: tostada de plátano con crema de cacahuete y un poco de chocolate negro rallado por encima. Simple, pero efectiva. Y si te apetece algo más “postre postre”, puedes hacer un bizcocho rápido al microondas mezclando huevo, harina de avena y crema de cacahuete. Literalmente en cinco minutos.

Otras ideas más curradas en al cocina pero igual de fáciles, mira estos 5 mejores postres con crema de cacahuete. Hay opciones saludables, rápidas y sin ingredientes raros que no tienes en casa.

Y ojo con las bolas energéticas: crema de cacahuete, copos de avena, dátiles triturados y cacao. Mezclas todo, haces bolitas y listo. No horno, no líos. Perfectas para llevar o para matar el hambre entre horas.

El lado salado (sí, funciona)

Aquí es donde mucha gente se sorprende. La crema de cacahuete no es solo dulce, ni mucho menos. En platos salados queda espectacular, sobre todo en salsas.

Siempre triunfarás con la Sopa de cacahuetes fácil. Es cremosa, reconfortante y con ese sabor potente que engancha. Perfecta para cuando quieres algo distinto sin complicarte la vida.

Para una salsa con noodles, arroz o pollo. Mezcla crema de cacahuete con salsa de soja, un poco de limón o lima, agua caliente y, si te gusta el picante, un toque de chili. Remueves bien y listo. En serio, queda de restaurante asiático sin salir de casa.

En ensaladas también suma puntos. Una cucharadita mezclada con aceite, vinagre y especias convierte una ensalada aburrida en algo con gracia. Además, sacia más, así que es ideal si luego no quieres estar picando.

Incluso con verduras salteadas funciona genial: brócoli, zanahoria, calabacín… todo mejora con una salsa de cacahuete bien hecha.

Trucos rápidos para no fallar

Mejor usa crema de cacahuete 100 %, sin azúcar ni cosas raras

Empieza con poca cantidad: el sabor es intenso

Si la usas en salsas, añade líquido poco a poco

No tengas miedo a mezclar dulce y salado