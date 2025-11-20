Mejor que la avena y perfecto si te gusta desayunar saludable: la novedad barata de Mercadona que conquista a los más sanos

Cuando se trata de opciones de desayuno, algunos sabemos que funcionan por pura costumbre y otros que de hecho, son aquellos a los que siempre recurrimos. Y en los últimos meses, Mercadona está llenando sus estanterías de alternativas pensadas precisamente para eso: para ayudarte a comer bien sin tener que renunciar al sabor. La última novedad que está llamando la atención es un paquete que, a simple vista, parece un muesli más, pero que en realidad se ha convertido en el nuevo favorito de quienes buscan algo rápido, saludable y con un toque dulce sin excesos.

Se trata de los Copos de avena integral con chocolate Hacendado, un paquete de 400 gramos que cuesta solo 1,85 euros y que, desde que llegó a las tiendas, no deja de sumar adeptos. Es esa mezcla perfecta entre lo saludable y lo que realmente apetece por la mañana. Porque se trata de avena, pero en una versión mejorada y más deliciosa, ya que viene acompañada de pepitas de chocolate que le dan ese punto goloso que hace más fácil empezar el día. Lo más llamativo es que no es un producto excesivamente dulce ni cargado de ingredientes extra. Son básicamente copos de avena integral con un 20% de pepitas, y poco más. Una opción sencilla, práctica y que encaja tanto en desayunos rápidos como en meriendas o en ese bol improvisado cuando llegas a casa sin demasiadas ganas de cocinar.

Los nuevos copos de avena que arrasan en Mercadona

Aunque la avena ya es un básico en muchas casas, este formato hace que sea la elección de aquellos que buscan comer mejor sin complicarse. Por un lado, mantiene lo bueno de la avena integral: fibra, saciedad, buen aporte energético y digestiones más estables. Por otro, añade el toque justo de chocolate para que no resulte aburrida.

La fórmula es bastante sencilla:

79% de copos de avena integral , de los que la mayor parte son fibra y carbohidratos complejos.

, de los que la mayor parte son fibra y carbohidratos complejos. 20% de pepitas y rizos de chocolate, lo que le da sabor sin convertirlo en un cereal azucarado.

lo que le da sabor sin convertirlo en un cereal azucarado. Un mínimo de cacao desgrasado, manteca de cacao y leche en polvo para las pepitas.

Es decir, no es un desayuno ultraprocesado disfrazado de saludable. Sigue siendo avena en su esencia. Y eso explica por qué tantas personas lo están eligiendo como sustituto de los cereales más dulces, pero también de la avena tradicional, que a veces puede resultar demasiado sobria.

La opción ideal si buscas un desayuno práctico y equilibrado

Una de las ventajas de este paquete es que sirve para casi todo. No necesitas cocinarla si no quieres: puedes echarla directamente en un bol con leche fría, bebida vegetal o yogur. En un minuto tienes un desayuno completo con buena cantidad de fibra y energía sostenible durante la mañana.

Quienes prefieren el porridge también pueden usarlo así: basta con calentar la mezcla con leche durante unos minutos y las pepitas se funden ligeramente, creando una textura cremosa que recuerda al cacao caliente pero en versión sana.

Cuáles son sus valores nutricionales

Mercadona ha mantenido un equilibrio bastante logrado en lo nutricional. Según la información del envase, por cada 100 gramos aporta:

405 kcal

11,4 g de grasas, de las cuales solo 4,2 saturadas

59,5 g de hidratos, con 10,4 g de azúcares

8 g de fibra, lo cual es bastante elevado

10 g de proteínas

Aunque tiene dulce, no es comparable a los cereales de chocolate de consumo infantil. Aquí el azúcar proviene sobre todo del chocolate, no de aditivos extra. Y la cantidad de fibra es una de las razones por las que muchos nutricionistas lo consideran una opción interesante si se consume con moderación.

Cómo integrarlos en un desayuno saludable sin renunciar al sabor

La clave está en no tomar una ración enorme. Como pasa con cualquier cereal, lo ideal es acompañarlos de alimentos frescos que aumenten el valor nutricional del desayuno sin añadir más azúcar.

Ideas sencillas:

Con yogur natural y fruta en trozos (plátano, fresas o arándanos).

Con bebida vegetal sin azúcar y una cucharada de semillas.

Mezclados con otros copos de avena natural para reducir aún más el dulce.

En porridge, con cacao puro por encima y un toque de canela.

Como topping en un smoothie bol.

Son esos pequeños trucos los que convierten este paquete en una alternativa realmente equilibrada.

En definitiva, los Copos de avena integral con chocolate de Hacendado se han convertido en uno de esos pequeños aciertos de Mercadona: sencillos, sabrosos, nutritivos y a precio bajo. Una alternativa equilibrada para quienes buscan desayunos que no requieran esfuerzo pero que mantengan un buen aporte de energía y fibra.

Si te gusta la avena pero quieres algo con más sabor, o si llevas tiempo intentando dejar los cereales azucarados sin sufrir demasiado, este producto encaja justo en ese punto medio tan difícil de encontrar. Y por menos de dos euros, es normal que muchos lo estén sumando a su compra habitual.