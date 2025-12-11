Recetas clásicas

La receta viral de Arguiñano para asar castañas en casa: salen exactamente igual que las de la calle

  • Sofía Narváez
  • Periodista multimedia graduada en la Universidad Francisco de Vitoria, con un Máster en Multiplataforma por la Universidad Loyola. Editora en Lisa News con experiencia en CNN y ABC.

Karlos Arguiñano tiene la receta perfecta para que las castañas asadas sepan igual que las de la calle

Invierno es sinónimo de castañas asadas, uno de los platos típicos que podemos comer en estas fechas. Su elaboración puede parecer sencilla, pero si queremos hacerlas en casa es posible que no nos salgan igual que las que compramos en los puestos de la calle.

Por suerte, Karlos Arguiñano tiene la solución con una receta perfecta para esta rica comida. El cocinero de televisión tiene un truco sencillo para que tus castañas asadas queden igual de ricas que las de los puestos. Con unos pasos rápidos, podrás disfrutar de este clásico de temporada sin moverte del sofá. Te contamos cómo hacerlo en este artículo.

Guía Rápida de Asado (Truco Arguiñano)

Paso Clave Instrucción Tiempo / Temperatura
Preparación Lavar y realizar un corte superficial en cada castaña. N/A (Corte evita explosión)
Horneado Colocarlas en una bandeja y mover a mitad de tiempo. 20 – 25 minutos a 200ºC
Truco Pelado Sazonar con sal y envolver en un paño limpio al salir del horno. Reposar 10 minutos (Facilita el pelado).

El gran truco de Arguiñano para asar castañas

Karlos Arguiñano tiene un método infalible para asar castañas en casa, logrando un sabor y textura ideales, similares a los que podemos disfrutar en los puestos de la calle.

El primer paso es muy sencillo: asegúrate de lavar bien las castañas para eliminar cualquier resto de tierra o impurezas. Luego, realiza un pequeño corte en cada castaña con un cuchillo, lo que evitará que exploten en el horno mientras se cocinan.

Una vez listas para hornear, colócalas en una bandeja apta para el horno, ya sea con o sin papel sulfurizado. Precalienta el horno a 200ºC y hornea las castañas entre 20 y 25 minutos, dependiendo del tamaño.

Durante la cocción, abre el horno a mitad de tiempo para moverlas y asegurar una cocción uniforme. Estarán listas cuando su piel se haya abierto y se vean doradas.

El toque final lo da Arguiñano al sazonarlas con un poco de sal, lo que potencia su sabor y les da un extra de textura. Después de sacarlas del horno, envuélvelas en un paño limpio durante 10 minutos. Este paso facilita el pelado, ya que la piel se ablanda y sale mucho más fácilmente.

Principales beneficios de las castañas

Además de ser una deliciosa merienda otoñal, las castañas son un verdadero tesoro para nuestra salud y además están deliciosas para disfrutar en cualquier momento.

Aporte Nutricional Clave de las Castañas

Componente Beneficio Principal Diferencia Clave
Carbohidratos Fuente de energía sostenida (digestión lenta). Complejos.
Grasas Opción más ligera que otros frutos secos. Bajo contenido en grasas.
Fibra Favorece el tránsito intestinal y la salud digestiva. Buena cantidad.
Minerales Ricas en Potasio, Magnesio y Calcio (salud ósea). Esenciales para el cuerpo.
Antioxidantes Protegen las células del estrés oxidativo. Ayudan a prevenir daños celulares.

