Postres en airfryer: las recetas más fáciles y rápidas para triunfar

La airfryer ha pasado de ser un simple electrodoméstico de moda a convertirse en una aliada imprescindible en muchas cocinas. Y no, no solo sirve para hacer patatas o nuggets. Si eres de los que disfrutan del dulce pero no quieren complicarse demasiado, los postres en airfryer son justo lo que necesitas. Se hacen rápido, ensucian poco y te permiten improvisar un capricho casero casi sin darte cuenta.

Lo mejor de todo es que no hace falta ser ningún experto en repostería. La freidora de aire facilita mucho las cosas: controla bien la temperatura, reduce tiempos y evita encender el horno, algo que se agradece sobre todo cuando no quieres llenar la cocina de calor. Ideal para una merienda improvisada, una comida con amigos o ese momento en el que te apetece algo dulce “porque sí”.

Bizcochos que siempre salen bien

Si hay un clásico que nunca falla, ese es el bizcocho. En airfryer quedan sorprendentemente esponjosos y jugosos, siempre que respetes los tiempos. Un buen ejemplo es el bizcocho de naranja en freidora de aire, perfecto para aprovechar una naranja que tengas rodando por la nevera y preparar algo rico en muy poco tiempo.

El toque cítrico le da frescura y hace que no resulte pesado, así que funciona igual de bien para el desayuno que para acompañar un café a media tarde. Además, al usar la airfryer, el tiempo de cocción se acorta bastante respecto al horno tradicional, lo que lo convierte en una opción muy práctica para el día a día.

Bollería rápida y sin complicaciones

La bollería es otro terreno donde la freidora de aire se luce. Con masas ya preparadas puedes montar postres que parecen de pastelería en cuestión de minutos. Las palmeritas crujientes en airfryer son un ejemplo perfecto: doradas, ligeras y con ese crujiente que engancha desde el primer mordisco. Ideales si tienes visita inesperada o simplemente te apetece algo dulce sin liarte demasiado.

También triunfan las napolitanas de chocolate en freidora de aire, que quedan con el chocolate fundido por dentro y la masa bien hecha por fuera. Son perfectas para una merienda especial o para darte un pequeño homenaje el fin de semana sin salir de casa.

Más ideas dulces para experimentar

Cuando ya le pillas el punto a la airfryer, las opciones se multiplican. Desde manzanas asadas con canela hasta plátanos con chocolate, hojaldres rellenos o incluso galletas caseras. La clave está en no llenar demasiado la cesta y vigilar los últimos minutos de cocción. Aquí, unos minutos de más pueden cambiarlo todo.

Un consejo práctico: la primera vez que pruebes una receta dulce, quédate cerca. Cada airfryer es un mundo y merece la pena ajustar tiempos para conseguir el mejor resultado.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 10–15 minutos

Tiempo de cocción: 10–20 minutos (según receta)

Tiempo total aproximado: 25–30 minutos

Porciones: 4–6 personas

Información nutricional (promedio por receta completa): Calorías totales: 1.800–2.200 kcal , dependiendo del postre Hidratos de carbono: 250–300 g Grasas: 90–120 g Proteínas: 35–45 g

Tipo de cocina: Cocina casera / Repostería moderna

Tipo de comida: Postres / Meriendas

Rápidos, versátiles y con resultados más que decentes, estos postres se adaptan a cualquier momento. Una vez empieces a probar, es fácil que se conviertan en un básico de tu cocina.