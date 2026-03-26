Pestiños de miel: receta tradicional dulce y crujiente

Los pestiños de miel son de esos dulces que aparecen en la mesa y desaparecen casi sin darte cuenta. Crujientes por fuera, ligeramente tiernos por dentro y con ese toque dulce que deja la miel… cuesta parar. Y lo mejor es que no hace falta esperar a Semana Santa para prepararlos en casa.

Porque sí, tienen ese aire de receta de toda la vida, de las que se hacían en familia, pero siguen funcionando igual de bien hoy.

Un dulce con mucha tradición

Los pestiños son típicos de Andalucía, aunque también se preparan en otras zonas de España con pequeñas variaciones. La base es siempre parecida: masa frita aromatizada y, después, un buen baño de miel o azúcar.

Lo curioso es que, siendo tan sencillos, tienen un sabor muy reconocible. Ese punto de anís, el toque del aceite de oliva… todo suma.

Y sí, cada casa tiene su versión. Más finos, más gorditos, más crujientes. Pero todos comparten ese encanto casero.

Ingredientes básicos

500 g de harina de trigo

100 ml de aceite de oliva suave

100 ml de vino blanco

1 cucharadita de anís en grano (matalahúva)

1 cucharadita de ajonjolí (sésamo)

Piel de limón o naranja

1 pizca de sal

Aceite para freír

Para el acabado:

200 g de miel

50 ml de agua

Son ingredientes muy básicos, de los que suele haber en cualquier cocina.

Cómo hacer pestiños de miel paso a paso

Primero, calienta el aceite de oliva con la piel de limón o naranja. Solo unos minutos, lo justo para aromatizarlo. Después, retira la piel y deja que el aceite se temple. En ese mismo aceite, añade el anís en grano y el ajonjolí. Este paso potencia mucho el sabor. En un bol amplio, mezcla la harina con la pizca de sal. Incorpora el aceite ya templado y el vino blanco. Mezcla poco a poco hasta formar una masa. Al principio puede parecer algo pegajosa, pero enseguida se vuelve manejable. Amasa unos minutos hasta que quede suave. Deja reposar la masa unos 30 minutos. No es obligatorio, pero ayuda a que luego sea más fácil trabajarla. Después, divide la masa en pequeñas porciones. Estíralas con rodillo o con las manos, formando rectángulos finos. Dobla dos esquinas hacia el centro, dándoles la forma típica de pestiño. Calienta abundante aceite en una sartén y fríe los pestiños por tandas. En cuanto estén dorados, sácalos y déjalos sobre papel absorbente. Mientras tanto, calienta la miel con el agua en un cazo. No hace falta que hierva fuerte, solo que se vuelva más líquida. Pasa los pestiños por la miel caliente o, si prefieres, báñalos por encima. Déjalos escurrir un poco… y listo.

Trucos para que queden perfectos

Hay pequeños detalles que cambian mucho el resultado:

No hagas la masa demasiado gruesa. Si queda fina, el pestiño será más crujiente.

Si queda fina, el pestiño será más crujiente. Controla la temperatura del aceite. Si está muy frío, absorberán grasa; si está muy caliente, se dorarán demasiado rápido.

Puedes ajustar la cantidad de miel al gusto. Hay quien los prefiere más ligeros y quien los quiere bien empapados.

Y un consejo: prueba uno recién hecho. Solo para comprobar el punto… aunque luego cueste parar.

Cómo conservarlos

Si te sobran (que no siempre pasa), guárdalos en un recipiente hermético. Aguantan bien varios días.

Eso sí, con el paso del tiempo pierden un poco de ese crujiente inicial. Aun así, siguen estando muy buenos.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 60 minutos

Porciones: unas 25-30 unidades

Información nutricional: aproximadamente 90 calorías por pestiño

Tipo de cocina: Española tradicional

Tipo de comida: Postre / dulce típico