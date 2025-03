Los pestiños son una receta tradicional dulce de Semana Santa. Son muy típicos de Andalucía y tienen su origen en las culturas antiguas que en su día llegaron la península. Han pasado de generación en generación hasta dar lugar a un elemento imprescindible en cualquier mesa de celebración. También es común encontrarlo en Navidad para disfrutar de esas comidas especiales. Si quieres aprender a cocinar uno de esos postres que te transportará directamente a otro tiempo y espacio, toma nota de esta receta tan deliciosa y sorprende esta Semana Santa 2018.

A la hora de pensar en la terminación o presentación de los pestiños, hay muchas ideas y la creatividad entra en juego. El azúcar glas siempre ofrece un aspecto «nevado» muy interesante. Junto a ello, es tradición en la repostería española hacer una mezcla caliente de miel y agua, que reduce un poco al fuego y cubrir con ella los dulces que se han frito u horneado. Queda bien en los postres de cuaresma.

Cómo preparar la masa de los pestiños paso a paso

Ponemos un vaso de aceite en la sartén con la rama de canela y la piel de limón . A la hora de pelar el limón evita que quede mucho blanco en la piel porque suele dar un sabor amargante a los platos que no es muy agradable.

en la sartén con . A la hora de pelar el limón evita que quede mucho blanco en la piel porque suele dar un sabor amargante a los platos que no es muy agradable. Freímos suavemente evitando que se queme el aceite . Simplemente calentamos y dejamos que los ingredientes infusionen bien entre ellos. Retiraremos la canela y la piel del limón. Cuando el aceite este frío y lo colocaremos en un bol.

. Simplemente calentamos y dejamos que los ingredientes infusionen bien entre ellos. Retiraremos la canela y la piel del limón. Cuando el aceite este frío y lo colocaremos en un bol. A ese bol, ponemos el vaso de vino, la sal y vamos mezclando poco a poco la harina. Siempre es mejor que la harina esté tamizada evitará que salgan grumos y logrará que nos quede una pasta mucho más suave.

Trucos para que los pestiños queden crujientes y sabrosos

Cuando llegue ese punto que no podamos mezclar los ingredientes con la espátula lo haremos con las manos. Es momento de amasar bien todos los elementos . Amasar siempre es algo que puede hacer toda la familia, es un poco laborioso, pero muy entretenido.

. Amasar siempre es algo que puede hacer toda la familia, es un poco laborioso, pero muy entretenido. La masa que debe quedar es suave y ligera. Nada se pega en las manos por la gran cantidad de aceite que lleva.

por la gran cantidad de aceite que lleva. Cortamos la masa en bolitas y las vamos aplastando. Si no tienes rodillo, puedes hacerlo con una botella de vidrio. Debe quedar redondas y finas, para que, finalmente, con el dedo le demos la forma de pestiño tradicional. Uniremos los dos laterales con el agujero central típico de este dulce.

y las vamos aplastando. Si no tienes rodillo, puedes hacerlo con una botella de vidrio. Debe quedar redondas y finas, para que, finalmente, con el dedo le demos la forma de pestiño tradicional. Uniremos los dos laterales con el agujero central típico de este dulce. Freiremos los pestiños con abundante aceite de girasol o de oliva suave. Cuando estén listos, dorados por los dos lados, los colocaremos sobre papel absorbente para que eliminen el exceso de aceite.

o de oliva suave. Cuando estén listos, dorados por los dos lados, los colocaremos sobre papel absorbente para que eliminen el exceso de aceite. El paso final es el más dulce de todos, añadir el azúcar. Los podemos rebozar bien y para probarlos bien nada mejor que estén acompañados de un buen chocolate a la taza, sabrán a las mil maravillas.

Información nutricional: 4972 kcal en total

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Postres y dulces

Errores comunes al hacer pestiños y cómo evitarlos

Al hacer pestiños, evita estos errores comunes. No uses una masa demasiado seca o pegajosa; debe ser elástica y fácil de trabajar. No frías el aceite a temperatura muy alta, ya que los pestiños se dorarán rápido por fuera pero quedarán crudos por dentro. Usa aceite aromatizado con cáscara de limón o anís para potenciar el sabor. No olvides escurrir bien antes de pasarlos por miel, evitando que queden demasiado empapados. Así lograrás unos pestiños perfectos y crujientes.

Cómo conservar los pestiños sin que pierdan textura

En primer lugar, asegúrate de que estén completamente fríos antes de almacenarlos. Si los guardas aún tibios, la humedad puede hacer que se vuelvan blandos. Una vez fríos, colócalos en un recipiente hermético, preferiblemente de vidrio o metal, para protegerlos de la humedad y el aire. Evita el uso de bolsas de plástico, ya que pueden retener la humedad y afectar la textura.

Para una conservación prolongada, puedes optar por congelarlos. Coloca los pestiños en una bandeja en el congelador durante unas horas para que se endurezcan y luego transfiérelos a un recipiente apto para congelador. Cuando desees disfrutarlos, simplemente sácalos y déjalos a temperatura ambiente o caliéntalos ligeramente en el horno.