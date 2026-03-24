Pestiños extremeños: receta casera auténtica y fácil
Aprende a hacer los auténticos pestiños extremeños, crujientes y aromáticos, siguiendo nuestra guía sencilla.
Pestiños de anís, canela y sésamo
Receta de pestiños de carnaval
Pestiños veganos
Hay dulces que no necesitan presentación. Los pestiños son uno de ellos. En cuanto empiezas a freírlos, el olor ya te dice que algo bueno está pasando en la cocina.
En Extremadura tienen ese punto especial. Más caseros, más tradicionales, sin demasiadas complicaciones. De los que se hacen en familia, sin prisas. Y lo mejor es que no son difíciles.
Un dulce de toda la vida
Los pestiños llevan siglos entre nosotros. No es una receta moderna ni mucho menos. De hecho, tienen raíces que se mezclan con la cocina árabe, sobre todo por el uso de miel, aceite y especias. Con el tiempo, cada zona ha ido adaptando la receta.
En Extremadura suelen ser sencillos, con ingredientes básicos y un sabor muy reconocible. Nada recargado, pero sí muy auténtico.
Si quieres ver otra variante interesante, puedes echar un vistazo a esta receta de pestiños con anís, canela y sésamo, que añade algún matiz diferente.
Ingredientes básicos
Cómo se preparan paso a paso
- Lo primero es aromatizar el aceite.
- Calienta el aceite de oliva con la piel de limón y el anís en grano. Déjalo unos minutos y luego retíralo del fuego. Este paso es clave, porque aquí empieza el sabor.
- Cuando el aceite esté templado, mézclalo con la harina, el vino o anís y una pizca de sal.
- Amasa.
- No hace falta hacerlo perfecto, pero sí hasta conseguir una masa homogénea. Ni muy dura ni demasiado pegajosa.
- Después, deja reposar unos 20-30 minutos. Esto ayuda bastante a que la masa sea más manejable.
- Luego toca darles forma.
- Estira la masa con un rodillo y corta pequeños cuadrados. Después, dobla dos puntas hacia el centro, presionando un poco para que no se abran al freír.
- Y a la sartén.
- Fríe en aceite caliente hasta que estén dorados. No demasiado oscuros. Solo ese punto dorado que los hace apetecibles.
- Al sacarlos, puedes bañarlos en miel o espolvorear azúcar.
Miel o azúcar: cuestión de gustos
Aquí hay debate. En muchas casas extremeñas, los pestiños se bañan en miel. Eso les da ese acabado brillante y un sabor más intenso.
Pero también hay quien prefiere el azúcar, más ligero, menos pegajoso.
No hay una opción correcta, depende de cómo te gusten.
Si te interesa comparar estilos, puedes ver también esta versión más clásica de pestiños tradicionales, donde se mantienen los sabores de siempre.
Trucos que marcan la diferencia
No hace falta complicarse, pero hay pequeños detalles que ayudan:
- No sobrecargues la masa con harina extra.
- Controla bien la temperatura del aceite (ni muy fuerte ni muy flojo).
- No los frías demasiados juntos.
- Déjalos escurrir bien antes de añadir miel o azúcar.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 45 minutos
Porciones: 6-8 personas
Información nutricional: Aproximadamente 180-220 kcal por pestiño (dependiendo de si llevan miel o azúcar)
Tipo de cocina: Española tradicional (extremeña)
Tipo de comida: Postre