Pestiños sevillanos: receta tradicional paso a paso

Hay dulces que saben a fiesta, a casa llena. A cocina con olor a anís y a aceite caliente. Los pestiños sevillanos entran de lleno en esa categoría. No son solo un postre. Son tradición pura. En Sevilla y en buena parte de Andalucía aparecen en cuanto llegan fechas señaladas: Navidad, Semana Santa… o cualquier momento en el que apetezca algo dulce de verdad.

Y sí, cada familia tiene su versión. Algunas más crujientes, otras más jugosas, con miel o con azúcar. Si te gustan estas recetas mira esta receta de pestiños o esta idea con especias: receta de pestiños con anís, canela y sésamo.

Aquí vamos con la versión sevillana clásica. La de toda la vida.

Ingredientes que no fallan

500 g de harina

150 ml de aceite de oliva suave

150 ml de vino blanco

1 cucharada de matalahúva (anís en grano)

1 cucharadita de sésamo

Piel de naranja o limón

Una pizca de sal

Miel o azúcar para el acabado

Paso a paso para hacer pestiños sevillanos

El aceite, bien aromatizado

Empieza calentando el aceite en una sartén. Añade la piel de cítrico, el anís en grano y el sésamo. No hace falta freír a lo loco. Solo que el aceite coja sabor. Unos minutos bastan. Luego retira del fuego y deja que se enfríe un poco. Este paso es clave, aunque parezca simple.

La masa

En un bol grande, mezcla la harina con la sal. Incorpora el aceite ya templado (sin la piel) y el vino blanco. Remueve primero con cuchara, luego con las manos. Al principio la masa parece rebelde. No pasa nada. Sigue amasando hasta que esté uniforme. Después, déjala reposar unos 30 minutos. Tapada, sin más.

Darles forma

Divide la masa en pequeñas bolas. Estira cada una hasta que quede fina. No hace falta que sea perfecta, de hecho mejor que no lo sea demasiado. Corta en cuadrados y dobla dos esquinas hacia el centro. Presiona un poco para que no se abran. Ese es el gesto clásico del pestiño sevillano.

A la sartén

Calienta abundante aceite. Cuando esté listo, fríe los pestiños en tandas pequeñas. Se doran rápido, así que no te despistes. En cuanto estén dorados, sácalos y déjalos sobre papel absorbente.

El toque final

Con miel: caliéntala con un poco de agua y baña los pestiños.

Con azúcar: rebózalos directamente cuando aún estén calientes.

En Sevilla, la versión con miel es la más tradicional. Más intensa. Más auténtica.

Un dulce que conecta con otros clásicos

Si te gustan los pestiños, hay otros dulces que van en la misma línea.

Las torrijas con almíbar espeso, por ejemplo, tienen ese mismo aire casero y contundente. Y si quieres ir un paso más allá, puedes aprender cómo hacer almíbar denso para torrijas y usarlo también con los pestiños.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 1 hora aproximadamente

Porciones: 6-8 personas

Información nutricional: unas 450 kcal por ración (puede variar según la miel o el azúcar)

Tipo de cocina: Tradicional andaluza (sevillana)

Tipo de comida: Postre / dulce típico

Los pestiños sevillanos tienen algo especial y no solo por el sabor. También por lo que representan. Recuerdos, reuniones, bandejas llenas en la mesa.