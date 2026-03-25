Es uno de los mejores dulces que tenemos en España, pero sólo se disfruta en un pueblo de Cádiz y en Cuaresma

En la época de Cuaresma lo que muchas veces se ve son las torrijas y las rosquillas de siempre, pero también hay dulces que apenas se conocen fuera de su entorno.

En este caso se trata de un postre muy concreto, ligado a un pueblo de Cádiz y a estas fechas, que muchos no conocen pero que merece la pena probar.

Este es un dulce que sólo se elabora en Cádiz en Cuaresma

El Hornazo de Puerto Serrano es uno de los dulces más representativos de este municipio de la Sierra de Cádiz durante la Cuaresma y la Semana Santa. No tiene nada que ver con otros hornazos más conocidos en España, ya que en este caso se trata de una torta dulce, sencilla y muy vinculada a la tradición local.

Este postre parte de una base de masa de pan, algo poco habitual en repostería. A esa masa se le añaden ingredientes básicos como azúcar, aceite de oliva, sésamo, canela y clavo. El resultado es una torta compacta, con un sabor marcado por las especias.

Es frecuente que el Hornazo de Puerto Serrano lleve huevos cocidos incrustados en la superficie, sujetos con tiras de masa. Estos huevos no tienen relación con el sabor del dulce, ya que se colocan como elemento decorativo. Además, en versiones más familiares, esos huevos pueden ir decorados.

Este es un dulce que se mantiene como un producto muy ligado al pueblo. Panaderías como Cuarto y Mitá o la Panadería & Pastelería Paco lo elaboran cada año siguiendo recetas tradicionales. Durante estas semanas es fácil encontrar el Hornazo de Puerto Serrano en sus mostradores, con precios que suelen rondar entre los 3 y los 6 euros según el tamaño.

Cómo hacer Hornazo de Puerto Serrano en casa

Preparar el Hornazo de Puerto Serrano no es complicado. Lo importante es trabajar bien la masa y respetar el tiempo de fermentación antes de hornear.

Ingredientes para hacer Hornazo de Puerto Serrano

1 kg de masa de pan de miga dura.

Aceite de oliva virgen extra.

Cáscara de limón.

Sésamo.

Canela en polvo.

Clavo molido.

Azúcar blanca.

Almendras crudas.

Huevos cocidos.

Confites de anís opcionales.

Procedimiento para elaborar el Hornazo de Puerto Serrano

Calentar el aceite de oliva con una cáscara de limón y dejar templar.

Moler el sésamo y mezclarlo con la canela y el clavo.

Colocar la masa de pan en un recipiente amplio y añadir el aceite, el azúcar y las especias poco a poco.

Amasar hasta conseguir una masa homogénea y blanda.

Formar tortas de unos 1,5 a 2 centímetros de grosor sobre una bandeja de horno.

Colocar los huevos cocidos y sujetarlos con tiras de masa. Añadir almendras por encima.

Dejar reposar la masa hasta que aumente su volumen.

Hornear a 180-200 ºC durante 20 a 30 minutos hasta que el Hornazo de Puerto Serrano esté dorado.

El Hornazo de Puerto Serrano es un dulce que se comparte y que forma parte de la tradición local durante la Cuaresma, y si no se puede viajar hasta Cádiz, hacerlo en casa es una forma sencilla de acercarse a esta receta.